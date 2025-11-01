Katalonija će do 2028. imati 24 predstavništva u svijetu, sele se iz Hrvatske u Rumunjsku

Duch je izjavio u petak u katalonskom parlamentu u Barceloni kako će u iduće tri godine otvoriti predstavništva u Kanadi, Jordanu i Kini. Katalonija bi time trebala imati mrežu od 24 delegacije za što će izdvajati godišnje oko 14 milijuna eura.

- To nije trošak, to je ulaganje. Svijet je sve nepredvidljiviji i otvoreniji. U takvom svijetu je naša obveza da budemo vidljivi i utjecajni - izjavio je Duch.

Katalonija, sa 7,5 milijuna stanovnika, zbog industrije i turizma je jedan od najbogatijih dijelova Španjolske. Duch je rekao da delegacije neće samo zastupati interese katalonskih kompanija nego će pružati usluge Kataloncima koji žive u svijetu.

Regionalna vlada u Barceloni otvorila je 2017. predstavništvo u Zagrebu, u vrijeme organiziranja zabranjenog referenduma o neovisnosti. To predstavništvo bit će premješteno u Rumunjsku jer će "ondje biti efikasnije".

- Predstavništvo za jugoistočnu Europu više neće biti u Hrvatskoj nego u Rumunjskoj, zemlji s velikom težinom u regiji zbog svoje blizine Balkanu, ali također i Ukrajini te Moldaviji, državama s kojima graniči Europska unija, a koje su kandidati za članstvo u njoj - priopćila je u rujnu katalonska vlada.

U sklopu reforme će i predstavništvo za sjevernu Afriku biti premješteno iz Tunisa u Maroko, a za južni dio tog kontinenta bit će pomaknuto iz Južne Afrike u Keniju. U Brazilu će imati sjedište u Sao Paulu umjesto u Rio de Janeiru.

Kataloniji predstavništva u svijetu služe za promicanje kulturnih, gospodarskih, sportskih i drugih veza.

Zagovornici neovisnosti Katalonije izgubili su lani vlast na izborima prvi put od 2010. godine. Predsjednik tamošnje vlade je Salvador Illa, socijalist blizak španjolskom premijeru Pedru Sanchezu.

Sanchezova lijeva vlada ovisi o podršci katalonskih separatista u parlamentu u Madridu pa je tijekom dosadašnjeg mandata izglasala zakon o amnestiji za organizatore referenduma o neovisnosti iz 2017., obećala je veću autonomiju Katalonije, te zagovara uvođenje katalonskog jezika kao jednog od službenih u EU-u.