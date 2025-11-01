Obavijesti

News

Komentari 0
'ŽELIMO BITI VIDLJIVI'

Katalonija će do 2028. imati 24 predstavništva u svijetu, sele se iz Hrvatske u Rumunjsku

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Katalonija će do 2028. imati 24 predstavništva u svijetu, sele se iz Hrvatske u Rumunjsku
Foto: canva/ilustracija

Katalonija će imati 24 predstavništva u svijetu među kojima će postojeće iz Hrvatske biti premješteno u Rumunjsku, rekao je katalonski dužnosnik zadužen za inozemne poslove Jaume Duch

Duch je izjavio u petak u katalonskom parlamentu u Barceloni kako će u iduće tri godine otvoriti predstavništva u Kanadi, Jordanu i Kini. Katalonija bi time trebala imati mrežu od 24 delegacije za što će izdvajati godišnje oko 14 milijuna eura.

- To nije trošak, to je ulaganje. Svijet je sve nepredvidljiviji i otvoreniji. U takvom svijetu je naša obveza da budemo vidljivi i utjecajni - izjavio je Duch.

Katalonija, sa 7,5 milijuna stanovnika, zbog industrije i turizma je jedan od najbogatijih dijelova Španjolske. Duch je rekao da delegacije neće samo zastupati interese katalonskih kompanija nego će pružati usluge Kataloncima koji žive u svijetu.

Regionalna vlada u Barceloni otvorila je 2017. predstavništvo u Zagrebu, u vrijeme organiziranja zabranjenog referenduma o neovisnosti. To predstavništvo bit će premješteno u Rumunjsku jer će "ondje biti efikasnije". 

NALJUTILI GA Trump traži da Španjolce izbace iz NATO saveza: 'Nazovite ih i saznajte zašto zabušavaju...'
Trump traži da Španjolce izbace iz NATO saveza: 'Nazovite ih i saznajte zašto zabušavaju...'

- Predstavništvo za jugoistočnu Europu više neće biti u Hrvatskoj nego u Rumunjskoj, zemlji s velikom težinom u regiji zbog svoje blizine Balkanu, ali također i Ukrajini te Moldaviji, državama s kojima graniči Europska unija, a koje su kandidati za članstvo u njoj - priopćila je u rujnu katalonska vlada.

U sklopu reforme će i predstavništvo za sjevernu Afriku biti premješteno iz Tunisa u Maroko, a za južni dio tog kontinenta bit će pomaknuto iz Južne Afrike u Keniju. U Brazilu će imati sjedište u Sao Paulu umjesto u Rio de Janeiru.

DESECI TISUĆA NA ULICAMA FOTO Palež, razbijeni izlozi i 15 uhićenih. Prosvjed za Gazu u Španjolskoj prerastao u nasilje
FOTO Palež, razbijeni izlozi i 15 uhićenih. Prosvjed za Gazu u Španjolskoj prerastao u nasilje

Kataloniji predstavništva u svijetu služe za promicanje kulturnih, gospodarskih, sportskih i drugih veza.

Zagovornici neovisnosti Katalonije izgubili su lani vlast na izborima prvi put od 2010. godine. Predsjednik tamošnje vlade je Salvador Illa, socijalist blizak španjolskom premijeru Pedru Sanchezu.

POTPUNI KAOS VIDEO Apokaliptične scene u Španjolskoj: Tornardo poharao grad, ulice plivaju pod vodom
VIDEO Apokaliptične scene u Španjolskoj: Tornardo poharao grad, ulice plivaju pod vodom

Sanchezova lijeva vlada ovisi o podršci katalonskih separatista u parlamentu u Madridu pa je tijekom dosadašnjeg mandata izglasala zakon o amnestiji za organizatore referenduma o neovisnosti iz 2017., obećala je veću autonomiju Katalonije, te zagovara uvođenje katalonskog jezika kao jednog od službenih u EU-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025