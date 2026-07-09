Obavijesti

News

Komentari 0
traži smirivanje sukoba

Katar pozvao Iran i SAD na dijalog: Napadi u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju sigurnost!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Katar pozvao Iran i SAD na dijalog: Napadi u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju sigurnost!
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iran je ranije u četvrtak lansirao dronove prema lokaciji u Katru, a ranije ovog tjedna napadnut je katarski tanker u Hormuškom tjesnacu

Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani osudio je u četvrtak napade na brodove u Hormuškom tjesnacu u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijemu i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Države trebali obvezati na diplomaciju. Al Tani je istaknuo da napadi usmjereni na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima za postizanje regionalne sigurnosti i stabilnosti.

Iran je ranije u četvrtak lansirao dronove prema lokaciji u Katru, a ranije ovog tjedna napadnut je katarski tanker u Hormuškom tjesnacu.

Katarski premijer je naglasio potrebu da se sve strane obvežu na dijalog i diplomaciju i dodao da bi Washington i Teheran trebali provesti potpisani memorandum o razumijevanju usmjeren na okončanje rata, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

RAT NA BLISKOM ISTOKU Trump objavio niz fotografija i snimki napada na Iran: 'To je odmazda, bit će još i gore!'
Trump objavio niz fotografija i snimki napada na Iran: 'To je odmazda, bit će još i gore!'

Al Tani je također ponovio potporu Katara svim naporima u svrhu obuzdavanja eskalacije i postizanja sveobuhvatnog sporazuma.

Iransko ministarstvo zdravstva izjavilo je u četvrtak da je u američkim zračnim napadima na zemlju u protekla dva dana ubijeno 14 ljudi, a 78 ranjeno.

"Dok je primirje bilo na snazi, Sjedinjene Države su u srijedu i četvrtak ciljale pet iranskih pokrajina", napisao je na X-u glasnogovornik ministarstva Hosein Kermanpour. Ti su napadi "do sada rezultirali s 14 smrtnih slučajeva i 78 ozlijeđenih", a 47 ranjenih je i dalje hospitalizirano, dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela
TOMISLAV KLAUŠKI

Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela

U sinoćnjem nastupu na HTV-u izbornik je izigravao žrtvu, bunio se protiv tračeva koji se šire o njemu i obitelji i osjećao se uvrijeđenim zbog komentara njegovih vjerskih nastupa. Ukratko, podigao si je spomenik.
RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'
ŠTO SE DOGAĐA NA SAVSKOJ?

RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'

Izvori 24sata tvrde da nije riječ o politički motiviranom korištenju državnih institucija, nego grubom propustu izvođača radova i nadzornog inženjera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026