Katar pozvao Iran i SAD na dijalog: Napadi u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju sigurnost!

Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani osudio je u četvrtak napade na brodove u Hormuškom tjesnacu u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijemu i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Države trebali obvezati na diplomaciju. Al Tani je istaknuo da napadi usmjereni na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima za postizanje regionalne sigurnosti i stabilnosti.

Iran je ranije u četvrtak lansirao dronove prema lokaciji u Katru, a ranije ovog tjedna napadnut je katarski tanker u Hormuškom tjesnacu.

Katarski premijer je naglasio potrebu da se sve strane obvežu na dijalog i diplomaciju i dodao da bi Washington i Teheran trebali provesti potpisani memorandum o razumijevanju usmjeren na okončanje rata, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Al Tani je također ponovio potporu Katara svim naporima u svrhu obuzdavanja eskalacije i postizanja sveobuhvatnog sporazuma.

Iransko ministarstvo zdravstva izjavilo je u četvrtak da je u američkim zračnim napadima na zemlju u protekla dva dana ubijeno 14 ljudi, a 78 ranjeno.

"Dok je primirje bilo na snazi, Sjedinjene Države su u srijedu i četvrtak ciljale pet iranskih pokrajina", napisao je na X-u glasnogovornik ministarstva Hosein Kermanpour. Ti su napadi "do sada rezultirali s 14 smrtnih slučajeva i 78 ozlijeđenih", a 47 ranjenih je i dalje hospitalizirano, dodao je.