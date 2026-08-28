Katastrofa odnijela 475 života u Nepalu: Pukla prirodna brana, jezero se prelijeva. Ljudi bježe

POSTAVLJAJU KAMERE

Kineske vlasti postavljaju nadzorne kamere oko jezera nastalog nakon odrona kako bi u idućim satima mogle pratiti promjene i procijeniti opasnost od novog poplavnog vala.

Kineska državna televizija CCTV objavila je da se jezero prelijeva. Zbog opasnosti za spasilačke ekipe operacije u tom području privremeno su obustavljene. Oko jezera postavljaju nadzorne kamere kako bi vlasti preciznije pratile stanje i promjene na terenu.

Nepalska policija ranije je objavila da je prirodna brana na tibetanskoj strani granice probijena. Riječ je o području koje je već teško pogođeno poplavama i odronima.