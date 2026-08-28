Jezero nastalo iza prirodne brane na tibetanskoj strani granice počelo se prelijevati i probilo je obalu.
Katastrofa odnijela 475 života u Nepalu: Pukla prirodna brana, jezero se prelijeva. Ljudi bježe
Kineske vlasti postavljaju nadzorne kamere oko jezera nastalog nakon odrona kako bi u idućim satima mogle pratiti promjene i procijeniti opasnost od novog poplavnog vala.
Kineska državna televizija CCTV objavila je da se jezero prelijeva. Zbog opasnosti za spasilačke ekipe operacije u tom području privremeno su obustavljene. Oko jezera postavljaju nadzorne kamere kako bi vlasti preciznije pratile stanje i promjene na terenu.
Nepalska policija ranije je objavila da je prirodna brana na tibetanskoj strani granice probijena. Riječ je o području koje je već teško pogođeno poplavama i odronima.
Stanovnici nepalskog okruga Rasuwa počeli su bježati prema višim predjelima nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero nastalo iza prirodne brane na kineskoj strani granice probilo obalu, javlja Reuters.
Najviši dužnosnik okruga Narendra Pariyar rekao je da vidi kako razina vode raste.
Zbog opasnosti od novog poplavnog vala obustavljene su helikopterske spasilačke operacije u Rasuwi. Svjedoci navode da stanovnici bježe prema brdima kako bi se sklonili od mogućeg novog vala vode.
Nepalska vojska objavila je da su spasilačke operacije privremeno zaustavljene na 90 minuta nakon što su stigle informacije da je prirodna brana popustila na kineskoj strani granice.
Stanovnici nepalskog okruga Rasuwa počeli su bježati prema višim predjelima nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero nastalo iza prirodne brane na kineskoj strani granice probilo obalu, javlja Reuters.
Najviši dužnosnik okruga Narendra Pariyar rekao je da vidi kako razina vode raste.
Zbog opasnosti od novog poplavnog vala obustavljene su helikopterske spasilačke operacije u Rasuwi. Svjedoci navode da stanovnici bježe prema brdima kako bi se sklonili od mogućeg novog vala vode.
Nepalska vojska objavila je da su spasilačke operacije privremeno zaustavljene na 90 minuta nakon što su stigle informacije da je prirodna brana popustila na kineskoj strani granice.
'Jezero se već počelo prelijevati'
Jezero nastalo iza prirodne brane na tibetanskoj strani granice počelo se prelijevati i probilo je obalu, objavila je nepalska policija, zbog čega raste razina vode u rijeci u okrugu Rasuwa.
Nepalske vlasti potvrdile su da su primile obavijest o incidentu na tibetanskoj strani granice te upozorile na porast vodostaja.
Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu porastao je na 475, objavila je nepalska policija.
Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima u najteže pogođenim područjima. Istodobno traje raščišćavanje cesta koje su zbog poplava i odrona blokirane, što otežava pristup pogođenim područjima.