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bolnice pretrpane

Katastrofa u Venezueli: Broj mrtvih porastao na 3889, WHO upozorava na zarazne bolesti

Piše HINA,
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Katastrofa u Venezueli: Broj mrtvih porastao na 3889, WHO upozorava na zarazne bolesti
Foto: Leonardo Fernandez Viloria
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Najveći zdravstveni rizici nakon dvaju potresa uključuju prekide u redovitoj zdravstvenoj skrbi, prenapučena privremena skloništa i nedostatak pristupa čistoj vodi

Broj poginulih u dva potresa u Venezueli porastao je na 3.889, prema podacima koje je u četvrtak objavio visoki dužnosnik Jorge Rodríguez, a Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) upozorava na zdravstvene rizike koji su se pojavili nakon potresa. Prema najnovijim podacima, u potresima je ozlijeđeno 16.740 osoba, dok je 17.907 ljudi ostalo bez doma. Najveći zdravstveni rizici nakon dvaju potresa uključuju prekide u redovitoj zdravstvenoj skrbi, prenapučena privremena skloništa i nedostatak pristupa čistoj vodi, rekao je u četvrtak direktor Panameričke zdravstvene organizacije Jarbas Barbosa. 

PAHO u suradnji s venezuelskim Ministarstvom zdravstva prati moguće izbijanje respiratornih i probavnih bolesti, osobito u skloništima za ljude koji su ostali bez svojih domova, rekli su dužnosnici te organizacije, regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Ameriku, tijekom razgovora s novinarima.

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Barbosa je naglasio da je osiguravanje pristupa cjepivima jedan od prioriteta te podsjetio da je procijepljenost u Venezueli bila niska i prije potresa.

Osobe smještene u više od 80 privremenih skloništa posebno su izložene riziku od izbijanja zaraznih bolesti. PAHO s venezuelskim vlastima radi na uključivanju poljskih bolnica i skloništa u sustav ranog upozoravanja, s naglaskom na praćenje proljevnih bolesti, respiratornih infekcija, febrilnih sindroma i bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

Zdravstveni sustav Venezuele znatno je oslabljen nakon godina gospodarske krize, što je pridonijelo nedostatnoj zdravstvenoj skrbi neposredno nakon potresa, rekao je direktor PAHO-ova odjela za zdravstvene hitne situacije Ciro Ugarte.

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Masovno iseljavanje zdravstvenih djelatnika posljednjih godina, kao dio šireg vala emigracije iz zemlje, dodatno je otežalo stanje.

"Nedostatak osnovnih zdravstvenih usluga neposredno nakon potresa bio je kritičan, a zdravstvene ustanove koje nisu bile predviđene za zbrinjavanje trauma ili hitnih pacijenata morale su biti prilagođene za tu namjenu diljem Venezuele", rekao je Ugarte.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Nakon njega došlo je do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

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