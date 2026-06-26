BOLNICE PRED KOLAPSOM

Zdravstveni sustav u Venezueli na rubu je kolapsa pod teretom stotina ozlijeđenih u potresima koji su pogodili zemlju. Bolnice su preplavljene pacijentima, a medicinsko osoblje bori se s nedostatkom osnovnih potrepština. U glavnom gradu Caracasu, bolnica Jose Maria Vargas toliko je krcata da se pacijenti zbrinjavaju na otvorenom, dok policija ograničava pristup zgradi.

Dok službenici u bolnici nisu htjeli davati izjave za medije, potresne scene svjedoče o težini situacije. "Ovo je tragedija", kratko je rekla Beatriz Rodriguez (60), koja je u bolnicu dovela nećaka. Njemu su zbog teških ozljeda zadobivenih u potresu morali amputirati obje noge. Njezin drugi nećak, šestogodišnji dječak, u potresu je izgubio život.

Kao odgovor na krizu, oružane snage počele su s postavljanjem poljskih bolnica u obalnom gradu La Guaira, nedaleko od Caracasa. Novinarska ekipa Reutersa danas je u tom gradu uočila vojni konvoj koji je u blizini lokalnog stadiona provodio operacije pružanja pomoći.

S teškim uvjetima bore se i bolnice u drugim dijelovima zemlje. Liječnik Augusto Ramirez iz bolnice u Moronu, nakon 24-satne smjene u hitnoj službi, izjavio je da su ostali bez najosnovnijih medicinskih potrepština.

"Trebaju nam tlakomjeri, gaze, toplomjeri, rukavice, gips, lijekovi protiv bolova - doslovno sve", rekao je Ramirez. Dodao je kako su on i njegovi kolege od početka potresa zbrinuli 112 ozlijeđenih, od kojih je devetero preminulo. Među žrtvama je i troje djece.

