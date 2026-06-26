Najmanje 235 ljudi poginulo je u Venezueli u dva uzastopna potresa od 7.2 i 7.5 Richtera. Kako piše Sky News, nestalo je više od 40.000 ljudi pa se strahuje da bi broj poginulih mogao drastično narasti
Katastrofa u Venezueli: Zgrade uništene, raste broj žrtava, krenule masovne pljačke...
Broj mrtvih je sad skočio na 235. No kako piše Sky News, više od 50 tisuća ljudi smatra se nestalima pa bi broj poginulih u ovom katastrofalnom potresu mogao drastično narasti
Zdravstveni sustav u Venezueli na rubu je kolapsa pod teretom stotina ozlijeđenih u potresima koji su pogodili zemlju. Bolnice su preplavljene pacijentima, a medicinsko osoblje bori se s nedostatkom osnovnih potrepština. U glavnom gradu Caracasu, bolnica Jose Maria Vargas toliko je krcata da se pacijenti zbrinjavaju na otvorenom, dok policija ograničava pristup zgradi.
Dok službenici u bolnici nisu htjeli davati izjave za medije, potresne scene svjedoče o težini situacije. "Ovo je tragedija", kratko je rekla Beatriz Rodriguez (60), koja je u bolnicu dovela nećaka. Njemu su zbog teških ozljeda zadobivenih u potresu morali amputirati obje noge. Njezin drugi nećak, šestogodišnji dječak, u potresu je izgubio život.
Kao odgovor na krizu, oružane snage počele su s postavljanjem poljskih bolnica u obalnom gradu La Guaira, nedaleko od Caracasa. Novinarska ekipa Reutersa danas je u tom gradu uočila vojni konvoj koji je u blizini lokalnog stadiona provodio operacije pružanja pomoći.
Jose Maria Vargas hospital in La Guaira Venezuela this morning #Venezuela #Caracas #earthquakes #EarthquakeUpdate pic.twitter.com/Dw9rtq3DaP— Akash P (@ImAkashprem) June 25, 2026
S teškim uvjetima bore se i bolnice u drugim dijelovima zemlje. Liječnik Augusto Ramirez iz bolnice u Moronu, nakon 24-satne smjene u hitnoj službi, izjavio je da su ostali bez najosnovnijih medicinskih potrepština.
"Trebaju nam tlakomjeri, gaze, toplomjeri, rukavice, gips, lijekovi protiv bolova - doslovno sve", rekao je Ramirez. Dodao je kako su on i njegovi kolege od početka potresa zbrinuli 112 ozlijeđenih, od kojih je devetero preminulo. Među žrtvama je i troje djece.
Najmanje 188 ljudi poginulo je u Venezueli u dva uzastopna potresa, izjavio je u četvrtak predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. 1520 ljudi je ozlijeđeno, a više od 200 ih je zarobljeno pod ruševinama.
Brat vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez procijenio je broj potpuno srušenih ili oštećenih zgrada na oko 250.
Delcy Rodriguez otputovala je u teško pogođeni grad La Guaira, blizu epicentra dva glavna potresa, magnitude 7,2 i 7,5.
Gotovo 3.000 obitelji pogođeno je katastrofom, rekla je Rodriguez. Službeno se 157 ljudi vodi kao nestalo.
Zgrade su se urušile u glavnom gradu Caracasu i u drugim regijama, prema riječima dužnosnika.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), naknadno je zabilježeno još 138 potresa.
U venezuelskim medijima pojavila su se izvješća o pljačkama nakon potresa. U gradu La Guaira, jednom od najteže pogođenih, navodno su deseci ljudi preko noći opljačkali "nekoliko tvrtki".
"Penjajući se na krovove nekoliko srušenih objekata, pa čak i prelazeći potpuno uništene ulice, skupine ljudi ulazile su u te prostorije najbolje što su mogle kako bi uzele hranu, lijekove, pa čak i uređaje poput televizora, perilica rublja ili klima uređaja. Neki su vadili proizvode iz kutija i odnosili ih u vrećama", prenose mediji.
Jedan prodajni objekt, EFE, čak je ušao u jedan od opljačkanih prostora i prijavio da je vidio prazne police.
Kao rezultat toga, navodno je u La Guairi i glavnom gradu Caracasu poslana interventna policija.