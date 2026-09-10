Katastrofalne poplave pogodile Italiju: Poginula žena, stotine ljudi morali evakuirati u oluji

Snažno nevrijeme s obilnim pljuskovima izazvalo je u četvrtak katastrofalne poplave diljem sjeverne i središnje Italije. Vodena bujica odnijela je jedan život, dok su hitne službe zabilježile stotine intervencija i evakuacija. Najteže su pogođene regije Furlanija-Julijska krajina, Toskana i Lombardija, gdje su se izlijevale rijeke i odroni zatvarali ceste. U mjestu Latisana u pokrajini Udine, 83-godišnja žena se utopila nakon što je njezin automobil ostao zarobljen u poplavljenom podvožnjaku. Unatoč brzoj reakciji, ženi nije bilo spasa. Cijela regija Furlanija-Julijska krajina suočila se s velikim problemima. Poplave su potpuno poremetile željeznički promet, a podvožnjaci u Latisani, San Giorgio di Nogaru i Torviscosi bili su potopljeni. Zabilježena su kašnjenja vlakova do sat vremena, dok su na nekim linijama uvedeni zamjenski autobusi. U Trstu je pod vodom završila i glavna željeznička postaja.

#Maltempo #FVG, oltre 70 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: maggiori criticità a Lignano e Latisana (UD) per allagamenti e alberi abbattuti. Giunti in rinforzo soccorritori acquatici da Pordenone, sommozzatori da Venezia, 4 moduli operativi da Piemonte e Lombardia… https://t.co/YOjmCBI4P2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 10, 2026

Tisuće munja i evakuacije zbog odrona

Foto: Vigili del Fuoco

Posebno dramatične scene viđene su u Toskani, gdje je u samo 12 sati zabilježeno više od 63.000 udara munja. Na području Grosseta palo je čak 115 milimetara kiše. Regionalni sustav civilne zaštite i vatrogasci izveli su, prema službenim podacima, više od 200 intervencija, spašavajući ljude iz automobila zaglavljenih u podvožnjacima. U Lombardiji je situacija također bila kritična. Zbog velikog odrona tla u Val Masinu evakuirano je 45 osoba. Nevrijeme je pogodilo i Bresciu, poplavivši bolnicu Spedali Civili. Voda je prodrla čak i do odjela intenzivne njege kardiologije, pa su dva pacijenta preventivno premještena na sigurnije odjele.

Nabujale rijeke prijete gradovima

U Milanu se tijekom noći iz korita izlila rijeka Lambro te je privremeno poplavila gradske ulice. Nekoliko automobila ostalo je zarobljeno u podvožnjaku u obližnjem Vimodroneu, a vatrogasci su intervenirali kako bi pomogli osobama u njima. Problemi su zabilježeni i u Liguriji, gdje se rijeka Lavagna izlila na nekoliko mjesta u mjestu Calvari, nedaleko od Genove. Poplave, odroni i srušena stabla prijavljeni su i u dijelovima regija Marche i Pijemont, gdje su lokalne službe imale pune ruke posla.

Zbog atlantskog sustava niskog tlaka koji donosi nove obilne padaline i grmljavinu, narančasto upozorenje i dalje je na snazi u četiri regije: Venetu, Emiliji-Romanji, Toskani i Marcheu. Nadležne službe upozorile su stanovništvo na opasnost od novih poplava, klizišta i naglog porasta vodostaja manjih vodotoka u područjima koja su već pogođena ovim nezapamćenim nevremenom.

*uz korištenje AI-ja