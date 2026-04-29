Katastrofalne vijesti za Putina. Od sada je i Moskva u dometu Ukrajine. Na udaru sve do Urala

Od početka sveobuhvatne invazije, Oružane snage Ukrajine povećale su domet operacija dubokih udara u pozadini agresora za više od 2,5 puta. Dok je 2022. vojni cilj bio pogođen na udaljenosti od oko 630 km, ukrajinske sposobnosti dalekometnih udara danas mogu uspješno gađati neprijateljski ratni stroj na udaljenosti od približno 1750 km.

Ministarstvo obrane ističe ključne operacije dubokih udara protiv Rusije te naglašava važnost razvoja ukrajinskih dalekometnih sposobnosti.

2022.: Zračna baza Engels-2, 650 km

U prosincu 2022. Ukrajina je izvela napad na zračnu bazu Engels-2 u Saratovskoj oblasti, jednu od ključnih baza ruske strateške avijacije. U napadu su oštećena dva bombardera Tu-95MS, sposobna nositi krstareće rakete.

Ukrajinska sredstva za duboke udare pritom su prešla udaljenost od oko 650 km, čime je do kraja prve godine invazije postavljen rekord dometa.

U to vrijeme riječ je bila o najdalekosežnijem uspješnom udaru ukrajinskih snaga, koji je razotkrio i jedan od značajnijih propusta ruske protuzračne obrane u 2022. godini. U istom razdoblju pogođena je i zračna baza Djagiljevo u Rjazanskoj oblasti, na udaljenosti od oko 500–600 km.

2024.: Širenje geografskog dosega operacija

Tijekom 2024. Ukrajina je proširila geografski opseg svojih dalekometnih udara na više strateških regija Rusije:

– 2. travnja prvi put je pogođen pogon za proizvodnju bespilotnih letjelica tipa Shahed u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga (1.200 km);



– 9. svibnja pogođena je rafinerija nafte Gazprom Neftekhim Salavat (1.500 km).

Time je 2024. označila prijelaz na sustavne dalekometne napade na infrastrukturu ruskog ratnog stroja.

2026.: Rafinerija nafte Ukhta, 1.750 km

U veljači 2026. postrojbe Sigurnosne službe Ukrajine i drugih sastavnica Oružanih snaga izvele su napad na rafineriju nafte Ukhta u Republici Komi, na udaljenosti od oko 1.750 km od državne granice.

Važno je istaknuti da ukrajinske snage i tijekom 2026. nastavljaju provoditi sustavne udare i u bližoj i u dubokoj pozadini kako bi prisilile agresora na mir. Primjerice, na udaljenosti od oko 1.400 km izvedeni su napadi na rafinerije Bashneft–Novoil i Bashneft–Ufaneftekhim u Ufi.

Kako je ranije izviješteno, ukrajinske snage su u ožujku pogodile pet strateških postrojenja i deset rafinerija nafte u Rusiji. Operacije su obuhvatile područja od privremeno okupiranog Krima te Donjecke i Luhanske oblasti do duboke ruske pozadine, uključujući Lenjingradsku oblast.

Važnost razvoja dalekometnih sposobnosti

Razvoj sposobnosti dubokih udara jedan je od ključnih obrambenih prioriteta Ukrajine, što je naglasio i predsjednik Volodimir Zelenski.

„Naši duboki udari danas više nisu senzacija, iako su svaki put opravdani i dobrodošli. Ukrajinski dronovi temeljito su promijenili način vođenja rata“, rekao je predsjednik, istaknuvši da je Ukrajina dostigla visoku razinu u proizvodnji i uporabi projektila.

Prema njegovim riječima, gubici Rusije uzrokovani dalekometnim udarima su značajni.

„Gađamo ono što Rusiju najviše boli – i to zaista boli. Vidimo rezultate. Njihovi se gubici danas mjere u desecima milijardi. To su kritični gubici za Rusiju“, naglasio je.

Ministar obrane Mihajlo Fedorov poručio je da će mir u Ukrajini biti postignut kada se osigura zračni prostor, kada ruska vojska izgubi ofenzivne sposobnosti i kada gospodarstvo više ne bude moglo podnijeti pritisak.

„Radimo svaki dan kako bismo to ostvarili – kako bi svaki dan rata postao prijetnja opstanku Rusije“, zaključio je ministar.