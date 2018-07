Katastrofalne vrućine: Umrlo 80 ljudi, 35.000 tražilo pomoć

Toplinski val koji je pogodio Japan i odnio 80 života u tjedan dana, meteorolozi su prozvali prirodnom katastrofom. Glasnogovornik japanskog hidrometeorološkog zavoda upozorio je da će u nekim dijelovima zemlje temperature rasti do dosad nezabilježenih razmjera.

U posljednjih nekoliko dana, hitna pomoć intervenirala je u oko 35.000 slučajeva toplinskog udara, od kojeg najčešće stradavaju ljudi starije životne dobi.

Najgore od svega, nema naznaka da će toplinski val popustiti. U ponedjeljak, u gradu Kumagaya temperatura je dosegnula 41.1 stupanj Celzijusa, što je najviša temperatura ikad zabilježena u Japanu. Temperature iznad 40 stupnjeva zabilježene su po prvi puta i u glavnom gradu Tokiju.

Meteorolozi najavljuju da će se temperature iznad 35 stupnjeva i više zadržati sve do početka kolovoza.

- Svjedočimo nezapamćenim vrućinama u nekim dijelovima zemlje - izjavio je glasnogovornik meteorološke službe, i dodao toplinski val životno opasan i zbog toga je proglašen prirodnom katastrofom.

U posljednjih nekoliko dana, u pokrajini Ibaraki 91-godišnja žena kolabirala je u polju i preminula u bolnici, a još su dvije žene pronađene mrtve u svojim domovima, piše BBC.

Dozens of people have died across Japan in an ongoing heatwave, with temperatures reaching around 38 degrees Celsius (99F) in central Tokyo https://t.co/R1sa0P30ZT