Katičić (HDZ) tvrdi: Tržnice Dolac imaju probleme otkad je Možemo! preuzeo vlast

"Tržnice Dolac imaju probleme već dugi niz godina, otkada je Možemo! preuzeo vlast. Činjenica je da je 'trbuh Grada Zagreba' sada zatvoren i nitko se ne javlja što je, zašto, zbog čega. Zavjet šutnje, ignoriranje", rekao je Katičić uime Kluba HDZ-a tijekom slobodnih saborskih govora.

Upozorio je da o tim problemima, ali i o aferama vezanim uz Hipodrom, nema niti riječi u medijskom prostoru. Katičić drži da se iza toga krije isključivost i netolerancija

"Sve ono što se nameće HDZ-u i našim koalicijskim partnerima dešava se upravo na onoj strani koja se 'pod krinkom finoće' upravo tako ponaša", kazao je.

Podsjetio je da je svi veći projekti u Gradu Zagrebu i u drugim područjima pogođenim potresom idu uz veliku potporu Vlade. Istaknuo je i kako HDZ želi da Zagrepčani i svi građani Hrvatske žive bolje te se na tome i radi svaki dan.

Mrak Taritaš (Glas): Hrvatskoj treba obavezna 13. plaća

Vezano uz vladinu odluku o podizanju minimalne plaće Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) rekla je kako njihov klub predlaže da u tvrtkama u kojima Uprava ima pravo na godišnje bonuse, svi zaposlenici imaju pravo na 13. plaću u iznosu koji bi se propisao podzakonskim aktima.

Pri tome je dobrim primjerom navela Sloveniju gdje se ide u smjeru obavezne isplate božićnice u iznosu koji odgovara iznosu barem polovice minimalne plaće.

Mrak Taritaš poželjnim smatra i vezivanje iznosa plaća menadžmenta i plaća zaposlenika u omjeru koji ne prelazi 1:10, odnosno da nitko ne bi trebao imati plaću koja je po 20-30 puta veća od najniže plaće u istoj tvrtki ili organizaciji.

Iznijela je i podatak da je neto dobit hrvatskih poduzeća u razdoblju od 2019. do 2024. godine rasla za 112 posto, dok je prosječna neto plaća rasla za 54 posto.

Ivica Baksa (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) poručio je da dječji doplatak mora postati univerzalno pravo, a ne socijalna mjera ograničena zastarjelim cenzusima.

"Najniži doplatak danas iznosi 30,9 eura, prosječni oko 55 eura, slaba je to potpora jer ne pokriva ni cijenu hrane za jedno dijete. Zanima me koliko roditelja preskače obroke da bi njihovo dijete imalo što za jesti. To je neprihvatljivo“, rekao je Baksa.

Upozorio je da dječji doplatak prima tek oko 289 tisuća djece, dok ih još više od toliko ostaje izvan sustava.

Predložio je da se sustav uredi po uzoru na Njemačku, gdje svako dijete ima jednako pravo na doplatak, neovisno o primanjima roditelja. "Djeca nisu trošak, nego najveća investicija koju Hrvatska može napraviti“, naglasio je.