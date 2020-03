Kazneno prijavili tek dvoje ljudi koji su pobjegli iz samoizolacije

Policija je prikupila 3479 dojava o kršenju samoizolacije, a utvrđeno je da su 928 osobe kršile mjeru, ustvrdio je u ponedjeljak šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutar njih poslova Davor Božinović.

Takve nedogovorne pojedince uglavnom kažnjavaju prekršajno. Do sada je policija samo dvojicu prijavila kaznenu. U Srbiji je nedavno građanin koji nije postupao ppo zdravstvenim propisima u vrijeme epidemije, piše Blic, kažnjen s tri godine zatvora.

Ljude u samoizolaciji, koji je svjesno krše može se, rekli su odvjetnici, kazneno goniti zbog širenja i prenošenja zaraznih bolesti za što je predviđena kazna do dvije godine zatvora. No to se ne radi. Na pitanje MUP-u zašto ne uhićuju recidiviste i zašto protiv njih ne podnose kaznene prijave dobili smo sljedeći odgovor:

- Kod ostvarivanja obilježja kaznenog djela “Širenje i prenošenje zarazne bolesti” koje je opisano u članku 180. Kaznenog zakona RH, nužno ostvarenje konkretne opasnosti za druge osobe koja proizlazi isključivo iz spoznaje zaražene osobe da bi svojim postupcima mogla širiti i prenositi zaraznu bolest pa to čini s namjerom ili je s druge strane svjestan te opasnosti pa na to pristaje. Također navedena obilježja mogu biti obuhvaćena i nehajem počinitelja kad isti svjestan da može ostvariti obilježja kaznenog djela lakomisleno smatra da se to neće dogoditi ili da će to moći spriječiti - kažu u MUP-u te dodaju:

- S druge strane mjere samoizolacije predstavljaju preventivni način sprječavanja socijalnih kontakata i sprječavanje mogućnosti širenja i prenošenja zarazne bolesti od strane osoba koje dolaze s područja koja su prepoznata kao žarišta pandemije. Kršenje mjere samoizolacije od strane osobe kod koje nije potvrđena zarazna bolest ne predstavlja kazneno djelo već se radi o prekršaju iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U slučaju utvrđenog kršenja mjera samoizolacije policija o tome obavještava Državni inspektorat, koji potom poduzima mjere iz svoje nadležnosti - zaključuju u MUP-u.

Policajci su do sada nadležnom državnom odvjetništvu podnijeli dvije kaznene prijave zbog širenje i prenošenje zarazne bolesti a istovremeno rade izvide u više slučajeva kako bi se utvrdile stvarne okolnosti na osnovu kojih bi se i utvrdilo postojanje obilježja ovog kaznenog djela.

No članak zakona jasno kaže "Tko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležno državno tijelo naređuje preglede, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti među ljudima, odnosno za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti životinja od kojih mogu oboljeti i ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti među ljudima ili prenošenja zarazne bolesti sa životinja na ljude, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine".

Nobilo: Tko ponovi, mogao bi i u zatvor

Odvjetnik Anto Nobilo smatra da, ako netko svjesno krši samoizolaciju i tako predstavlja opasnost da bi mogao zaraziti druge te to, nakon što je prekršajno kažnjen ponovi, postoji osnova da ga se pošalje u istražni zatvor.

- U takvim slučajevima može ga se pritvoriti zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - kaže Nobilo. No, dodaje, možda u sustavu to izbjegavaju kako se, ako se kasnije utvrdi da je pozitivan ne bi raširio virus. Slično mišljnje ima i odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

- Od ukidanja mogućnosti davanja jamčevine za sve istražno zatvorske osnove, istražno zatvorski sustav prenapregnut je tako da nema mogućnosti da bilo koji istražni zatvor u Hrvatskoj primi osobu koja bi efektivno trebala biti izolirana. Vrlo je vjerojatno da bi došlo do sigurnosnog problema s općom zatvorskom populacijom, a o posljedicama da takva osoba doista bude zaražena teško je i razmišljati. Naime, širenje virusa u zatvorskom sustavu značilo bi njegov potpun slom, pobune, probleme s pravosudnom policijom, paralizu sudova koji bi trebali rješavati istražno zatvorske predmete itd. - kaže odvjetnik.

Posebna ustanova za one koji krše mjeru

- Rješenje nije niti Bolnica za osobe lišene slobode, jer bi efekti ulaska zaražene osobe u bolničku zatvorsku ustanovu bili još tragičniji negoli bi to bilo u slučaju običnog zatvora. Rješenje bi bilo stvaranje posebne ustanove samo za te slučajeve, međutim, zbog kaotičnog vremena to je i prostorno i kadrovski nemoguće sada organizirati - smatra odvjetnik Ljubo Pavasović Visković te zaključuje kako bi svakako bi u budućnosti i zakonski i organizacijski trebalo predvidjeti ovakvu situaciju i izazove koje ona postavlja pred zatvorski sustav.