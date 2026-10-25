Kaznili ga s 1500 eura jer je na Facebooku imao zastavu NDH i ZDS: 'U školi nisam učio o tome'

Kako javlja Podravski list muškarac (40) s područja Garešnice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura zbog isticanja ustaških simbola na svom javnom Facebook profilu. Profilna fotografija mu je zastava NDH s hrvatskim grbom čija šahovnica počinje bijelim poljem i slovom "U" u gornjem lijevom kutu, dok je na naslovnoj fotografiji transparent s natpisom "Za dom spremni".

Pred sudom je tvrdio da ne zna značenje tih simbola, a priznao je da su fotografije na njegovu profilu bile objavljene oko pet mjeseci

Presudu je donio Općinski sud u Bjelovaru, a policija je početkom ožujka zaprimila anonimnu dojavu o muškarcu koji na društvenoj mreži objavljuje ustaške simbole.

Prema presudi, policajci su pregledali njegov profil i utvrdili da se na njemu nalaze sporne fotografije, nakon čega je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

Spomenuti muškarac nije poricao da je objavio fotografije, no branio se tvrdnjom da nije poznavao njihovo povijesno značenje. Sudu je rekao da zna kako izgleda službena hrvatska zastava, ali da nije čitao o simbolima ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

Između ostalog, naveo je i da je fotografije uklonio nakon što je primio optužni prijedlog. U svojoj obrani ustvrdio je i da tijekom školovanja nije učio o antifašizmu i ustaškom pokretu.

- U osnovnoj školi nimalo nisam učio o antifašizmu i ustaškom pokretu. Ne znam tko su bili ustaše i na kojoj su se strani borili tijekom II. svjetskog rata. Mislim da je II. svjetski rat bio '45., ali ne znam je li tada počeo ili završio - rekao je.

Dodao je i kako zna da su pripadnici HOS-a nosili obilježja 'Za dom spremni', a kako kaže ne zna što to znači.

- Ne znam ni tko su bili pripadnici HOS-a, jesu li bili legalna vojska ili paravojska. Mislim da su se borili na hrvatskoj strani '91. godine - rekao je ispred suda.

Prema obrazloženju presude koju je sud donio riječ je osobi zrele životne dobi koja je završila osnovnu školu te da se o povijesnom značenju NDH i njezinih obilježja mogla informirati iz javno dostupnih izvora.

Isto tako, sud je naveo da je muškarac, iako u školi nije učio informatiku, samostalno usvojio dovoljno znanja za korištenje društvenih mreža, pa je mogao biti upoznat i sa službenom hrvatskom zastavom.