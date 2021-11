Žalit ćemo se jer sutkinja nije prihvatila kao dokaz snimke na kojima mi je jasno poručeno da ću snositi posljedice ako ne namjestim posao. A odbijen je i ključni svjedok, današnji gradonačelnik Požege.

POGLEDAJTE VIDEO

Pomalo rezignirano to kaže Josip Vitez, bivši direktor požeške gradske tvrtke Komunalac. On je u siječnju prošle godine odbio nalog bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Požege Darka Puljašića i njegovog zamjenika Maria Pilona da namjesti posao za određene tvrtke za projektiranje energetske obnove zgrada. Puljašića i Pilona je snimio i prijavio USKOK-u koji je nakon godinu i pol podigao optužnicu protiv Puljašića i Pilona.

'Ti misliš biti direktor protiv volje gazde!?'

U međuvremenu je Vitez smijenjen i podigao je tužbu jer smatra da je otkaz dobio isključivo zbog toga što nije htio namjestiti posao, a ne zato jer nije radio dobro. Trgovački sud u Slavonskom Brodu je prošli tjedan nepravomoćno presudio da je otkaz zakonit. Sutkinja se opravdala da nije mogla otvoriti snimke, kaže nam Vitez, pa su one odbačene. Iako je na osnovu istih tih snimki USKOK podigao optužnicu.

- OK, došao si za direktora, gazda grada je Darko Puljašić. Mi ti kažemo kako da odradiš i sad to nećeš raditi?! Ti misliš biti direktor protiv volje gazde firme! Moraš znati da si politički došao, da si instaliran, nisi znanjem, sposobnostima i zaslugama. I to je to, crta. Dobiješ sedam adresa i neka one rade, neka kažu s kim su dobri da pošalješ i na te adrese i to je to - govori među ostalim Pilon Vitezu na snimkama koje su još početkom godine objavila 24sata.

Ali te snimke sutkinja nije preslušala i uzela kao dokaz, pa je zaključila da nema dovoljno dokaza da je Vitez smijenjen zbog nenamještanja posla. Pravno je prihvatila zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora po kojem je Vitez opozvan zato što "nije uspostavio kvalitetnu i potpunu suradnju s predsjednikom i članovima Nadzornog odbora što je njih onemogućavalo da u potpunosti obave svoju funkciju koja im je temeljem Zakona o trgovačkim društvima povjerena". Osim toga, kao razlog je navedena i "nezadovoljavajuća suradnja Viteza s radničkim vijećem, te loše stanje opremljenosti voznog parka". Zbog toga je odluka o njegovom opozivu donesena jednoglasno, prenio je Telegram.

Sadašnji gradonačelnik ne želi na sud

Posebno je zanimljiva uloga i današnjeg gradonačelnika Požege Željka Glavića (HDZ) koji je u vrijeme pokušaja namještanja natječaja bio predsjednik Gradskog vijeća. On je bio upoznat što se događa i prije nego je podnesena prijava USKOK-u. To nam je i sam potvrdio kada smo s njim razgovarali početkom godine.

- Još u travnju mi je upravo Glavić rekao da će me smijeniti. Njemu sam i predao dio snimki. Po meni je zato neobično da ga je sud odbio kao nebitnog svjedoka jer je on mogao potvrditi zašto mi se spremala smjena - kaže Vitez.

Nakon što je Puljašić pao, Glavić je postao gradonačelnik u svibnju ove godine. Nije htio povući otkaz čovjeku koji je sve prijavio USKOK-u iako nam je ranije tvrdio da ne podržava nikakve nečasne radnje. Nije htio niti doći na sud svjedočiti da je smjena bila spremna jer Vitez nije htio poslušati Puljašića i Pilona.

Da je Vitez htio sačuvati svoju funkciju, mogao je preko svega prijeći, a ne raspisati natječaj kojim je Požežanima uštedio 560.000 kuna. Ali sada, po sudu, ispada zakonito kažnjen što je otkrio nepravilnosti.