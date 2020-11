KB Dubravi poslali su još 29 respiratora, 11 ih nema servisni list - neispravni su, ne rade!

<p>Od 112 pacijenata koji su u Hrvatskoj na respiratoru zbog komplikacija s koronom, 40 ih je priključeno na ovaj uređaj samo u KB Dubravi. Još nismo pošteno zagazili u drugi val pandemije, a već se suočavamo s velikim problemima po pitanju respiratora.</p><p><strong>Pogledajte video: Beroš rekao da odlazi ako sustav krahira</strong></p><p>S obzirom na to da je KB Dubrava postala ključni centar u borbi s COVID-19, pacijente i građane obeshrabruje i zabrinjava sve što se trenutačno ondje događa. Liječnici i sestre prosvjeduju zbog, kako kažu, loših uvjeta rada. Respiratori kapaju, ali ih opet nema dovoljno i zahtijevaju novu radnu snagu, liječnike i sestre osposobljene da rade s njima.</p><p>Nestaje struje pa ih još i ručno pokreću jer ne rade agregati. Uz sve to, izgleda da je nemoguće doznati i točan broj respiratora s kojima barataju i koji su upotrebljivi.</p><p>Prema neslužbenim informacijama iz bolnice, u funkciji je do jučer bilo 40 respiratora te u pripremi još 29, o kojih su 11 trenutno neupotrebljivi jer nemaju servisni list i ne rade.</p><p>Službeno iz Ministarstva zdravstva imamo podatak da je 20 respiratora stiglo naknadno u KB Dubrava iz drugih hrvatskih bolnica, ali nismo do danas dobili podatak koliko ih ukupno ima u bolnici i koliko ih je ispravno da ih se može koristiti.</p><p>Na respiratoru u Dubravi je 40 pacijenata, samo su još dva uređaja slobodna, a instaliraju se još tri, kažu nam neslužbeni izvori u bolnici. Dakle, unatrag nekoliko dana postavljeno je desetak novih respiratora i dva su trenutačno slobodna. Naši izvori kažu da je bolnica od drugih ustanova dobila još 29 respiratora, od kojih je, međutim, 11 bez servisnog lista te su neispravni.</p><h2>'Posudili' im 11 djelatnika </h2><p>Novi predsjednik upravnog vijeća bolnice, <strong>dr. Silvio Bašić</strong>, ujedno državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, kaže da postoji 40 respiratora u upotrebi i njih još 20 koji nisu, ali da su svi ispravni. Za tih 20, dodaje, ima osoblja koje će s respiratorima moći raditi, a dolazi još ljudi iz drugih bolnica na rad u Dubravu. Prema dostupnim podacima iz Ministarstva do 1. studenog, Dubravi je “posuđeno” 111 djelatnika. Jednako tako, kaže Bašić, s Rebra će im stići i još respiratora.</p><p>Ministar <strong>Vili Beroš</strong> najavljuje da im je cilj za Dubravu nabaviti od 250 do 300 respiratora jer je ona ipak, kaže, “srce našeg obrambenog sustava protiv COVID-a”. Prema svemu što se ondje događa, čini se da je to srce s barem pet pacemakera upitnog djelovanja.</p><p>- Jednom kad bolnica dobije respirator, teško da će on od tamo ponovno izići - kaže nam upućeni izvor na pitanje gdje je tih 800 od čak 1200 najavljenih respiratora od ožujka naovamo. Bolnice u koje su respiratori raspoređeni sad teška srca aparate daju drugima. Prema neslužbenim informacijama, Infektivna klinika “Fran Mihaljević” nedavno je tražila dodatnih 18 respiratora, ali ih nitko nije želio dati, što, međutim, šefica klinike <strong>Alemka Markotić</strong> opovrgava.</p><p>Na pitanje o novopridošlim kolegama iz drugih bolnica, neki od liječnika u Dubravi nam kažu da znaju samo kako su im u ponedjeljak stigla dva specijalizanta dermatologije i - dobili veliki aplauz dobrodošlice.</p><h2>KB Dubrava s 800 kreveta </h2><p>- Trebaju nam infektolozi, pulmolozi, ovo što nam na kapaljku dolaze specijalizanti, pa i iz dermatologije, više nije samo ruganje, nego nešto puno ružnije - kaže nam ogorčeni liječnik iz Dubrave. Dodaje kako sa svim COVID bolesnicima rade samo 34 medicinske sestre. A težinu situacije potvrdilo nam je i dvoje liječnika koji su napisali još jedno anonimno pismo.</p><p>Njihovi identiteti poznati su redakciji, a u pismu su, između ostalog, naveli i kako je KB Dubrava od početka pandemije napustilo više od 90 medicinskih sestara. Otišle su, što u druge bolnice, što u inozemstvo. Imali su što za reći i o zdravstvenim radnicima drugih bolnica: “Od 10.000 zdravstvenih djelatnika u tim bolnicama, “solidarno” i formalno na ispomoć ponuđene su - riječima i brojem - četiri (4) sestre!”. Stanje u bolnici slikovito su u pismu opisali: “Težinu situacije u koju, kao u kakvo živo blato, polako ali sigurno tone “Respiracijski centar KB Dubrava” podjednako mi je slikovito dočarao jedan liječnik riječima: “Ne znam što da ti kažem, ovo je Vukovar!“. No ova bolnica godinama je i bojno polje različitih struja.</p><p>Nedavno je smijenjeno upravno vijeće i postavljeno je novo, koje mora odlučiti što s postojećim ravnateljem,<strong> dr. Srećkom Marušićem</strong>. Dio liječnika u Dubravi bori se da bolnica ne postane samo COVID bolnica. Kako su u pozivu za jučerašnji prosvjed ispred bolnice pisali njezini zaposlenici-organizatori, pretvaraju se u Covid bolnicu bez kadra i opreme i imat će 800 kreveta namijenjenih samo za koronu.</p>