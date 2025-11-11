KBC Rijeka uveo DIBH metodu zračenje dojke: 'Veća preciznost i manja izloženost srca i pluća'

Klinički bolnički centar Rijeka prvi u Hrvatskoj uveo je suvremenu DIBH metodu radioterapije dojke, koja omogućava precizno zračenje i znatno smanjuje izloženost srca i pluća, izvijestio je ovaj KBC u utorak.

Klinika za tumore KBC-a Rijeka prva je ustanova u sustavu javnozdravstvenih ustanova uvela metodu poznatu pod nazivom DIBH (duboki udah i zadržavanje daha), odnosno ozračivanje dojke u dubokom udahu. Riječ je o visoko preciznoj tehnici koja omogućuje smanjenje doze zračenja na srce i pluća, čime se povećava sigurnost i učinkovitost liječenja pacijentica s karcinomom lijeve dojke. Za terapiju zračenjem u KBC Rijeka nema liste čekanja, ističe se u priopćenju.

Tijekom zračenja pacijentica duboko udahne i zadrži dah 20 do 30 sekundi, pri čemu se srce i pluća prirodno udalje od područja koje se zrači. Na taj način znatno smanjuje se izloženost zdravih organa zračenju, dok ciljano tkivo prima optimalnu dozu, navedeno je.

Ta je tehnika potpuno sigurna i bezbolna. Zahvaljujući naprednoj opremi za praćenje disanja, zračenje se automatski zaustavlja tokom izdaha te ako dođe do pomaka ili promjene ritma disanja, čime se postiže maksimalna preciznost i zaštita pacijentice.

Uvođenjem DIBH metode pacijenticama se omogućuje značajno smanjenje doze zračenja na srce i pluća, veća preciznost i učinkovitost terapije, manji rizik od komplikacija te potpuna sigurnost zahvaljujući automatiziranom nadzoru i naprednoj tehnologiji.

Prije početka liječenja pacijentica prolazi CT simulaciju i vježba tehniku zadržavanja daha uz stručno vodstvo. Sama terapija traje oko 10 do 20 minuta i provodi se u kratkim ciklusima disanja, uz odmore između pojedinih faza, ističe KBC Rijeka.

No, ova metoda nije prikladna za pacijentice koje imaju ozbiljnije respiratorne ili kardiovaskularne tegobe (poput KOPB-a, astme ili srčanog zatajenja), kao ni za one s ograničenom mogućnošću zadržavanja daha, dodaje se.

Uvođenjem DIBH metode KBC Rijeka još jednom potvrđuje svoju vodeću ulogu u razvoju suvremenih onkoloških terapija u Hrvatskoj. Nova tehnologija donosi pacijenticama veću sigurnost, bolje dugoročne rezultate i kvalitetniji život nakon liječenja, a KBC Rijeka učvršćuje poziciju ustanove koja predvodi u primjeni najnaprednijih medicinskih dostignuća, istaknuto je u priopćenju riječkoga KBC-a.