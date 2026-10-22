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KBC Sestre milosrdnice: Prvi put u Hrvatskoj izvedena nova pretraga za bolesti jetre

Piše HINA,
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KBC Sestre milosrdnice: Prvi put u Hrvatskoj izvedena nova pretraga za bolesti jetre
Zagreb: Građevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Mjerenje pomaže liječnicima procijeniti težinu portalne hipertenzije, rizik od komplikacija i odgovor na liječenje, a tijekom istog zahvata, ako za to postoje medicinski razlozi, mogu se učiniti i biopsija jetre te elastografija

Nova minimalno invazivna pretraga kojom se endoskopskim ultrazvukom izravno mjeri povišeni tlak u krvnim žilama jetre, važna za bolesnike s uznapredovalim kroničnim bolestima jetre, prvi je put u Hrvatskoj izvedena u KBC-u Sestre milosrdnice, izvijestili su u četvrtak iz te bolnice.

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Pretraga EUS-PPG izvedena je na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju, a omogućuje procjenu portalne hipertenzije, odnosno povišenog tlaka u krvnim žilama kojima krv iz probavnih organa dolazi do jetre, a česta je posljedica bolesti jetre. Metoda je preciznija od dosadašnjih, bolesnik je tijekom pretrage sediran, a postupak se izvodi bez ionizirajućeg zračenja, navodi se u priopćenju.

KBC Sestre milosrdnice trenutno je jedina ustanova u Hrvatskoj i široj regiji, uključujući Sloveniju i zemlje jugoistočne Europe, u kojoj se izvodi taj zahvat. Izvele su ga gastroenterologinja Sanja Stojsavljević Shapeski i voditeljica Odjela intervencijske gastroenterologije Tajana Pavić sa svojim timom.

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- Ovim zahvatom zaokružujemo razvoj endohepatologije na našem Zavodu, područja koje integrira napredne endoskopske i ultrazvučne metode u dijagnostici, procjeni i liječenju bolesti jetre i portalne hipertenzije - istaknula je Pavić.

Mjerenje pomaže liječnicima procijeniti težinu portalne hipertenzije, rizik od komplikacija i odgovor na liječenje, a tijekom istog zahvata, ako za to postoje medicinski razlozi, mogu se učiniti i biopsija jetre te elastografija, odnosno procjena čvrstoće jetre.

- Mogućnost da u jednom, minimalno invazivnom zahvatu dobijemo tkivnu dijagnozu, procjenu čvrstoće jetre i portalni tlak velika je prednost za bolesnika, ali i dijagnostički nadstandard koji do sada u Hrvatskoj nije bio dostupan - navodi Stojsavljević Shapeski.

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Metoda može biti osobito korisna kod bolesnika s uznapredovalom fibrozom jetre i sumnjom na steatotičnu bolest jetre povezanu s metaboličkom disfunkcijom, poremećajem sitnih krvnih žila jetre te nekim autoimunim bolestima jetre, no o potrebi za pretragom odlučuje liječnički tim prema kliničkoj slici, ističu iz bolnice.

Na Zavodu se godišnje izvede prosječno 800 do 1000 postupaka endoskopskim ultrazvukom, a prošle je godine ondje prvi put u Hrvatskoj u redovitu praksu uvedeno i liječenje proširenih vena želuca vođeno endoskopskim ultrazvukom, jedne od mogućih komplikacija portalne hipertenzije.

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