Obzirom na opsežnost ozljeda, stanje svih pacijenata i dalje se ocjenjuje kao teško i životno ugroženo, poručuju iz bolnice...
KBC Sestre milosrdnice: Troje teško ozlijeđenih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženo
U KBC-u Split u četvrtak ujutro je preminula žena (58) koja je bila teško ozlijeđena u stravičnom požaru koji je 13. kolovoza buknuo na području Omiša. Ona je traže žrtva ovog strašnog požara. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u bolnici.
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Iz KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu oglasili su se o stanju troje pacijenata koji su zbrinuti kod njih.
- Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Split u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju, i dalje je teško, uz određenu diferencijaciju u kliničkom tijeku - poručuju iz Klinike za traumatologiju.
Odmah nastavljaju:
- Pacijenti se liječe u Jedinici intenzivnog liječenja, gdje se kontinuirano prate i stabiliziraju vitalne funkcije. Stanje jednog pacijenta ostaje najteže te, uz mehaničku ventilaciju, zahtijeva i lijekove za održavanje krvnog tlaka te liječenje dijalizom. Ostali pacijenti ovisni su o mehaničkoj ventilaciji, a kod jednog je zabilježen napredak - povremeno spontano diše, pišu iz bolnice.
Dalje navode:
- Svi pacijenti primaju antibiotsku terapiju prilagođenu kliničkom stanju i nalazima te se u redovitim intervalima, svaka dva do tri dana, podvrgavaju kirurškim zahvatima uklanjanja odumrlog tkiva, uz odgovarajuću nadoknadu krvi i krvnih pripravaka. S obzirom na opsežnost ozljeda, stanje svih pacijenata i dalje se ocjenjuje kao teško i životno ugroženo, a daljnji tijek liječenja ovisit će o odgovoru na terapiju i uspješnosti kirurškog liječenja.