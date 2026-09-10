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POŽAR ODNIO TRI ŽIVOTA

KBC Sestre milosrdnice: Troje teško ozlijeđenih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženo

Piše 24sata,
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KBC Sestre milosrdnice: Troje teško ozlijeđenih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženo
Izjavu za medije o zdravstvenom stanju muškarca koji se zapalio na Markovom trgu dali su predstavnici Klinike za traumatologiju | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Obzirom na opsežnost ozljeda, stanje svih pacijenata i dalje se ocjenjuje kao teško i životno ugroženo, poručuju iz bolnice...

U KBC-u Split u četvrtak ujutro je preminula žena (58) koja je bila teško ozlijeđena u stravičnom požaru koji je 13. kolovoza buknuo na području Omiša. Ona je traže žrtva ovog strašnog požara. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u bolnici.

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U splitskom KBC-u preminula još jedna žrtva požara kod Omiša: 'Još dvoje ljudi se bori za život' | Video: 24sata/pixsell

Iz KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu oglasili su se o stanju troje pacijenata koji su zbrinuti kod njih.

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- Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Split u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju, i dalje je teško, uz određenu diferencijaciju u kliničkom tijeku - poručuju iz Klinike za traumatologiju.

Odmah nastavljaju:

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- Pacijenti se liječe u Jedinici intenzivnog liječenja, gdje se kontinuirano prate i stabiliziraju vitalne funkcije. Stanje jednog pacijenta ostaje najteže te, uz mehaničku ventilaciju, zahtijeva i lijekove za održavanje krvnog tlaka te liječenje dijalizom. Ostali pacijenti ovisni su o mehaničkoj ventilaciji, a kod jednog je zabilježen napredak - povremeno spontano diše, pišu iz bolnice.

Dalje navode:

- Svi pacijenti primaju antibiotsku terapiju prilagođenu kliničkom stanju i nalazima te se u redovitim intervalima, svaka dva do tri dana, podvrgavaju kirurškim zahvatima uklanjanja odumrlog tkiva, uz odgovarajuću nadoknadu krvi i krvnih pripravaka. S obzirom na opsežnost ozljeda, stanje svih pacijenata i dalje se ocjenjuje kao teško i životno ugroženo, a daljnji tijek liječenja ovisit će o odgovoru na terapiju i uspješnosti kirurškog liječenja.

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