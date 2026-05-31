KORISTE MEDIKOLOV

KBC Split nakon prozivki Kekin: 'Nabava ciklotrona i PET/CT-a nam je apsolutni prioritet...'

Split: Uprava KBC-a Firule postavila je rampu za ulazak u krug bolnice | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iz splitske bolnice poručuju da pripremaju projekt nabave PET/CT uređaja i ciklotrona te tvrde da imaju podršku Ministarstva zdravstva i Vlade.

Iz KBC-a Split poručili su u nedjelju kako je nabava vlastitog PET/CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet Uprave, uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu za koji su Vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu podršku. Ministrica zdravstva Hrstić osobno je u više navrata boravila u KBC-u Split, a bolnica je dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve stručne, tehničke, organizacijske i financijske elemente projekta. Elaborat će biti dovršen u roku od mjesec dana, nakon čega slijedi provedba svih potrebnih aktivnosti i procedura, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku, uz osiguranje punog kontinuiteta PET/CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.

Kekin: 'KBC Split već 18 godina plaća PET/CT uređaj Medikolu'

KBC se time referirao na prozivku saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin koja je, ranije danas, optužila HDZ-ovu vlast da je korištenjem PET/CT uređaja zdravstveni sustav postao ovisan od privatne tvrtke Medikol, čiji uređaj već 18 godina stoji u toj bolnici te za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose, a licemjernim je ocijenila postupke ministrice zdravstva Irene Hrstić.

Hrstić o Medikolu i oporbi: 'Dižu hajku, a šalju na sistamatski u istu ustanovu. To je licemjerje'

"U KBC-u Split nalazi se jedini PET/CT uređaj za cijelu Dalmaciju, ključan za dijagnostiku i liječenje onkoloških bolesnika iz cijele Dalmacije. Ali taj uređaj nije u vlasništvu bolnice niti države - to je privatni uređaj tvrtke Medikol i tako je još od 2007. Gotovo 20 godina država nije osigurala vlastiti PET/CT za najveću bolnicu u Dalmaciji, nego je jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku“, istaknula je Kekin. Napomenula je i da je ravnatelj KBC Split Krešimir Dolić javno govorio o potrebi nabave PET/CT te da se s njim suglasila ministrica zdravstva Irena Hrstić, ali uređaj dosad nije nabavljen nego se koristi Medikolov uređaj pa se Medikolu plaća njegovo korištenje.

