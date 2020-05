'Nema više samoizolacije za strance, očekujemo probleme'

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević poručila je u srijedu kako KBC Split nije slaba karika borbe protiv koronavirusa već mjesto u kojem se odvija vrhunska skrb za pacijente.

- Oni su jedan od naša četiri Covid respiratorna centra. U vrlo kratkom vremenu su se presložili, primili su jako veliki broj teških pacijenata, zbrinuli ih. Bolnica ima dvije lokacije, Križine i Firule, nema objedinjeni hitni prijem i tamo nije jednostavno raditi, imaju rasipanost hitnih ambulanti po cijeloj bolnici, ali njihovi rezultati liječenja su odlični - rekla je Grba Bujević u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija.

Referirajući se na zamjenu identiteta pacijentica iz dvaju domova za starije koje su se liječile u KBC-u Split, a zbog čega je u ponedjeljak navečer ostavku dao ravnatelj KBC-a Julije Meštrović rekla je kako "kada se radi o hitnom prijemu i navali velikog broja pacijenta moguće je da se dogodi zamjena pacijenata".

Puno je, kaže, lakše kad nema epidemije.

- Sada ljudi ne mogu obići svoje najmilije jer to bi se vrlo brzo utvrdilo. No posjeta nema i treba gledati u tom kontekstu. To je nemila situacija, nelagodna je situacija za ljude koji rade u KBC-u, obitelji, ravnatelja kojeg poznajem i vrlo je vrijedan i stručan. Vjerujem da mu je jako teško, kao i našem ministru - rekla je Grba Bujević.

Upitana kako je moguće da dom uputi korisnika u bolnicu bez dokumenata kazala je kako je inspekcija u tijeku te da treba pričekati nalaz.

Kozlevac: Sustav je spreman

Načelnik istarskog stožera Dino Kozlevac rekao je da što se tiče Splitsko-dalmatinske županije kako je ona kao i sve druge županije specifična.

- Za svaku županiju situacija je specifična primjerice ulazak virusa pa nisam pozvan i ne bih se usudio govoriti radi li se tamo dobro ili loše. Smatram da ljudi daju sve od sebe i da imaju čudnu situaciju. Imam razumijevanja za to, mi smo svi ljudi, događaju se greške svugdje pa i u našem sustavu. Bolnicu su izuzetno ranjive, pogotovo sada jer su se otvorile i za sve pacijente u redovnom radu, a i dalje imaju situaciju s koronavirusom pa treba biti vrlo oprezan, ali će se greške i ulazak koronavirusa lako dogoditi, smatra Kozlevac.

Što se tiče ponovnog dolasku koronavirusa u Istarsku županiju, nakon što je bila 25 dana bez virusa, putnikom iz zrakoplova iz Frankfurta Kozlevac je rekao da je putnik doputovao prema pravilima koja su vrijedila do tog trenutka.

- Mediji pišu kako je riječ o strancu. Moram reći da se radi o Španjolcu koji je oženjen Hrvaticom i tu živi i Hrvatska je i njegova domovina te se vratio kući. Sva je sreća što je to bilo u razdoblju kada je još vrijedila obavezna mjera samoizolacije. Problem je nama što smo mi sedam dana nakon leta dobili informaciju da je iz naše županije osam osoba bilo na letu gdje su bili pozitivni ljudi. Naša epidemiološka služba preko vikenda žurno odradila i stvar stavila pod kontrolu te je sreća kako je svih osam bilo još u samoizolaciji. Putnik koji je dobio simptome, uzet mu je bris, pozitivna je i on je u bolnici. Od prije tri dana nema više obvezne mjere samoizolacije kod takvog dolaska. Svi stranci koji dolaze u Hrvatsku dobiju samo letak kako se moraju ponašati. Nema više provjere, nema više samoizolacije. Jedina mjera kontrole je samodisciplina i samoodgovornost stranaca koji imaju pravo doći i naših državljana i tu očekujem probleme jer može vrlo lako doći do ulaska koronavirusa i to može stvarati probleme sustavu - rekao je Kozlevac.

- No sustav je spreman, mi ćemo se boriti, bit ćemo u suživotu s virusom. Ljudi su jedva čekali da se počne koliko-toliko normalno živjeti. Opasnosti i ugroženost će naši sustavi morati rješavati. Morat će se jako voditi računa jer su nam sustavi napregnuti i vrlo lako se može dogoditi da nam kod masovne eskalacije sustav zdravstva bude u problemu, dodao je.

Grba Bujević smatra da se ne možemo zatvoriti, tako se ne može živjeti i raditi.

- Moramo se vratiti u novo normalno, moramo živjeti s koronavirusom. Prati se učinak popuštanja mjera. Epidemiološka situacija nam je viša nego dobra. Moramo omogućiti da se što više vratimo u normalnu. Svako žarište ako se negdje malo pojavi, naši epidemiolozi će to vrlo brzo i lako riješiti, kao što je to na Braču. Moramo pustiti život, ali moramo oči ostaviti jako otvorene - rekla je Grba Bujević.