KBC Split uveo novu metodu liječenja kronične boli: 'Nema potrebe za tolikim lijekovima'

U Kliničkom bolničkom centru Split uspješno su izvedeni prvi zahvati radiofrekventne (RF) ablacije u liječenju kronične boli povezane s fasetnim zglobovima kralježnice i koljenom. Uvođenjem ove minimalno invazivne procedure KBC Split dodatno proširuje mogućnosti suvremenog intervencijskog liječenja boli, objavili su iz bolnice.

Zahvate je izveo dr. sc. Nikola Delić, voditelj Ambulante za liječenje boli i inicijator uvođenja ove metode u KBC Split, uz podršku predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje doc. dr. sc. Tonija Kljaković-Gašpić, medicinskih sestara Rafaele Milan i Jelene Strukan te inženjerke radiologije Lucije Ljubičić.

Foto: KBC Split

Radiofrekventna ablacija minimalno je invazivni postupak kojim se pomoću posebno postavljene igle i kontroliranog djelovanja radiofrekvencijske energije djeluje na živce koji prenose bolne podražaje. Na taj se način, objašnjavaju, može smanjiti prijenos bolnih impulsa i ublažiti kronična bol. Zahvat se izvodi uz kontrolu rendgenskog uređaja ili druge slikovne metode, što liječniku omogućuje precizno pozicioniranje igle u ciljano područje.

- Metoda se može primjenjivati kod odabranih bolesnika kod kojih uobičajene konzervativne metode liječenja nisu dale zadovoljavajući rezultat. Među mogućim indikacijama su kronična bol u velikim zglobovima, neuralgije određenih živaca i pojedini tipovi onkološke boli, kazao je dr. Delić te pojasnio kako radiofrekventna ablacija nije prikladna za svakog bolesnika.

Foto: KBC Split

- Odluci o zahvatu prethodi stručna procjena uzroka i karakteristika boli, dosadašnjeg liječenja te očekivane koristi za pojedinog pacijenta. U određenim slučajevima prije samog zahvata provodi se dijagnostička blokada živca kako bi se potvrdilo da je upravo ciljano područje izvor boli - dodao je dr. Delić.

Cilj ovog načina liječenja je smanjiti intenzitet kronične boli, poboljšati funkcionalnost i kvalitetu života bolesnika te, kada je to moguće, smanjiti potrebu za lijekovima protiv bolova. Pacijenti kod kojih su izvedeni prvi zahvati dobro se oporavljaju, dok je za postizanje punog učinka radiofrekventne ablacije potrebno od dva do četiri tjedna.