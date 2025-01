Kći Gisele Pelicot: Uvjerena sam da sam bila drogirana da bi me silovali. Otac je opasan čovjek...

Caroline Darian, kći Gisèle Pelicot, Francuskinje, žrtve masovnog silovanja, rekla je za BBC da bi njezin otac trebao umrijeti u zatvoru nakon što je osuđen na 20 godina zatvora jer je drogirao svoju suprugu da bi je silovao zajedno s još desecima nepoznatih muškaraca.

"Trebao bi umrijeti u zatvoru, to je opasan čovjek", rekla je Caroline Darian u razgovoru koji će biti objavljen u ponedjeljak navečer na kanalu BBC Two, prvi put od završetka povijesnog suđenja u Mazanu u Avignonu 19. prosinca 2024.

Caroline Darian (46) je rekla da vjeruje da je i ona bila žrtva svojeg oca.

"Uvjerena sam da sam bila drogirana da bi me silovali... ali nemam dokaza. On je to uvijek nijekao, ali je svaki put iznosio različite verzije", rekla je.

Na suđenju u Mazanu, koje se pročulo u cijelom svijetu, 51 muškarac proglašen je krivim i osuđen za silovanje Gisèle Pelicot.

Kanal France 2 emitirat će 21. siječnja dokumentarac "Kemijska počinjenost: Neka stid promijeni stranu", koji pripovijeda Caroline Darian.

Dominique Pelicot prihvatio je kaznu i neće se žaliti. Drugih 17 optuženika hoće.

"Kada pogledam unatrag, ne sjećam će zaista oca za kojeg sam mislila da jest. Vidim seksualnog prijestupnika", rekla je Caroline Darian za BBC.

"Mislim da su u njemu postojala dvojica Dominiquea i da je on izabrao mračnu stranu. Ne znam je li on čudovište, ali savršeno je znao što je radio. Nije bolestan", rekla je.