Kći voli svoju otmičarku, majci poručila: Ne želim birati stranu

Shanara Mobley, majka djevojke Kamiyah Mobley, u četvrtak je u floridskoj sudnici opisala kako je mučno bilo živjeti s činjenicom da joj je beba koju je rodila ukradena tek nekoliko sati nakon poroda.



- Svaki dan sam pomišljala na samoubojstvo. Prijatelji i obitelj znali su za te moje namjere i nikad me nisu ostavljali samu - jecajući je Shanara opisivala godine mučenja u kojima nije znala što se dogodilo s njezinom kćeri.



Rekla je kako i danas, 20 godina kasnije, i dalje duboko osjeća gubitak svoje djevojčice pa je za njezinu otmičarku Gloriu Williams čak zatražila i smrtnu kaznu.



- Svaki dan sam mislila na svoju malenu, svaki dan, svaki dan. Stalno sam plakala. U autu, u krevetu, dok sam se igrala sa svojim nećacima - rekla je i dodala kako je zbog otmice oboljela od depresije.

Na suđenju je istaknula da joj je otvorena nova rana.

- Još uvijek sam povrijeđena. Ja sam tvoja majka Kamiyah - viknula je u sudnici, piše Daily Mail.

Kamiyah je tog 10. srpnja 1998. godine bila stara samo osam sati prije nego je oteta. Gloria Williams se lažno predstavila kao medicinska sestra i tako je ušla u rodilište i odvela Kamiyah, tvrdeći kako beba ima groznicu i treba biti pregledana. Nakon toga je nestala s djetetom u rukama i tek nakon 18 godina je razotkrivena.



Sve je počelo kad se oteta djevojka prijavila za posao u restoranu i trebala je dostaviti broj socijalnog osiguranja. Williams se slomila i priznala otmicu. Kamiyah je ubrzo lako složila komadiće svoje prošlosti zahvaljujući podacima s Googlea. Čak je u jednom trenutku nazvala svoju biološku majku, ali je prekinula poziv nakon što je čula njezin glas. Ipak, ubrzo je upoznala biološke roditelje - Shanaru Mobley (36) i Craiga Aikena (42).

Njih dvoje su se nakon otmice razveli no na upoznavanje s kćeri ipak su došli zajedno. Kamiyah je provela narednih nekoliko mjeseci stvarajući nove veze sa svojim biološkim roditeljima i upoznavajući brojnu rodbinu za koju nije ni znala da postoji. Stvorila je odličan odnos s biološkim ocem pa je u njegovom domu znala boraviti i tjednima. S Aikenom, njegovom suprugom Shannon i njihovo osmero djece provela je i jedan Božić. S druge strane, nije uspjela uspostaviti tako dobar odnos s biološkom majkom. Shanara Mobley je prošle godine na Facebooku napisala: "Suze ne prestaju teći. Vidim da moja djevojčica u životu želi tu ženu, a ne mene." - Moja majka se teško nosi s ovom situacijom. Radimo na našem odnosu. Ne želim definirati koja od njih je moja mama - jasno je poručila Kamiyah. Tijekom svjedočenja na sudu u četvrtak, Shanara je rekla kako je imala samo 16 godina kad je zatrudnjela. Unatoč svojim mladim godinama, trudnoću je doživjela kao blagoslov i trenutak da prestane s partijanjima i zabavama i da se smiri. Dan kad se rodila Kamiyah bio je za nju najsretniji, ali i najtužniji. - Bila je tako lijepa beba. Jedva sam čekala odvesti je doma i svima pokazati - prisjetila se tog dana. No, nikad nije dobila priliku u naručju držati svoju bebu. Godine su za nju tekle sporo. Obilježavala je svaki rođendan svoje djevojčice, kupila bi tortu u slučaju da Kamiyah dođe. Nikad nije prestala vjerovati u to. Nakon što je prošle godine napokon upoznala Kamiyah, Shanara se ponadala kako će dobiti priliku nadoknaditi izgubljene godine. - Propustila sam njezine prve korake, prvu riječ, svjedodžbu, promocije. Sve sam propustila. No, trudim se sve gledati s pozitivne strane. Kad zatrudni, bit ću baka. Kad diplomira, bit ću uz nju. Budućnost nam nudi puno toga. Gloria Williams će ovaj mjesec doznati koja je kazna čeka za otmicu.