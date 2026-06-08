Kekin: Hrstić bez rješenja za OB Pula. Na preglede se čeka i više od 500 dana, sustav je neodrživ

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin upozorila je u ponedjeljak u Puli na duge liste čekanja u pulskoj bolnici, kojom je od 2013. do 2024. upravljala sadašnja ministrica zdravstva Irena Hrstić, te upitala kako će liste čekanja riješiti u cijeloj zemlji kada nije uspjela u svojoj bolnici. "U ovoj bolnici na pregled kardiologa čeka se 542 dana, na ultrazvuk abdomena 530 dana, na ultrazvuk dojke 459 dana. To nisu samo brojke. To su ljudi koji mjesecima i godinama čekaju dijagnozu, liječenje ili potvrdu da je s njima sve u redu”, rekla je Kekin na konferenciji za novinare u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!" To je, kazala je, stanje sustava koji je ministrica vodila kao ravnateljica, a danas vodi kao ministrica. “I zato imamo pravo pitati: ako liste čekanja nije uspjela riješiti u vlastitoj bolnici, zašto vjeruje da će ih riješiti u cijeloj Hrvatskoj?”, upitala je Kekin.

Kritizirala je i najavljeni model skraćivanja lista čekanja prema kojem bi specijalist određivao u kojem roku pacijent mora obaviti pregled. “To zvuči dobro, ali nije jasno, kako će se to provesti? Osnovni uzrok problema ne nalazi se u tablicama i pravilnicima, već u devastiranoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, rekla je.

“Ako želimo moderni zdravstveni sustav, onda liječnik obiteljske medicine mora biti temelj sustava; mora imati znanje, alate i autonomiju da donosi kliničke odluke”., poručila je.

Smatra da je plan Ministarstva zdravstva i matematički neodrživ.

"U Puli čovjek prvo čeka 542 dana da bi kardiolog procijenio treba li mu neka pretraga za 14 dana. To je apsurdno. A ako specijalist napiše da pacijent mora obaviti pretragu u roku od 14 dana, a lista čekanja za tu pretragu već traje godinu dana, odakle će se stvoriti termin? Tko će biti maknut s liste? Tko će odlučiti da netko drugi mora čekati dulje? Ako niste povećali broj liječnika, broj medicinskih sestara, broj aparata i broj termina, onda niste riješili problem. Samo ste ga preraspodijelili”, kazala je Kekin.

Dodaje da lista čekanja od 500 dana neće nestati novim naputkom i tablicama ministrice Hrstić. Nestat će tek kada se počnu rješavati njihovi uzroci, a to znači bolje upravljanje bolnicama, jačanje primarne zdravstvene zaštite i sustav u kojem novac ide u javno zdravstvo, a ne u privatne profite.

"Građanima Istre treba sustav koji rješava uzroke čekanja, a ne samo drugačije raspoređuje ljude u redu”, zaključila je saborska zastupnica Možemo!.