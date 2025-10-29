Kekin: 'Na skandaloznom skupu o Jasenovcu bila je i HDZ-ovka. Što sad kaže Jandroković?'

Ivana Kekin na Twitteru je u srijedu komentirala okrugli stol o Jasenovcu kojeg su jučer organizirali klubovi Suverenista i stranke DOMiNO.

- Na jučerašnjem skandaloznom okruglom stolu u Saboru bila je i HDZ-ova saborska zastupnica i potpredsjednica zagrebačkog HDZ-a, Danijela Blažanović. Organizatorima je zahvalila na organizaciji. Što sad kaže Gordan Jandroković koji je jučer prao ruke od svega? - napisala je Kekin.

Podsjetimo, Jandroković je rekao jučer kako se okrugli stol ne održava u ime Sabora te je odgovornost za izrečeno prebacio na organizatore.

- Odbacujem bilo kakvu povezanost Hrvatskog sabora, njegovog vodstva i saborskih zastupnika. Ovdje je jasno lociran organizator i jasno je definirana onda i odgovornost za to - poručio je. Pozvao je i zastupnike da ne miješaju Sabor sa aktivnošću jednog saborskog kluba.



Iako je skup najavljen kao “znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca”, rasprava se pretvorila u javno negiranje već utvrđenih povijesnih činjenica. Govornici Igor Vukić, Nikola Banić i Pero Šola doveli su u pitanje broj žrtava i karakter logora tvrdeći da je Jasenovac bio “radni logor s malim brojem žrtava”.