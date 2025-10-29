Obavijesti

SKANDAL U SABORU

Kekin: 'Na skandaloznom skupu o Jasenovcu bila je i HDZ-ovka. Što sad kaže Jandroković?'

Čitanje članka: < 1 min
Na jučerašnjem skandaloznom okruglom stolu u Saboru bila je i HDZ-ova saborska zastupnica i potpredsjednica zagrebačkog HDZ-a, Danijela Blažanović. Organizatorima je zahvalila na organizaciji, poručila je Kekin

Ivana Kekin na Twitteru je u srijedu komentirala okrugli stol o Jasenovcu kojeg su jučer organizirali klubovi Suverenista i stranke DOMiNO. 

- Na jučerašnjem skandaloznom okruglom stolu u Saboru bila je i HDZ-ova saborska zastupnica i potpredsjednica zagrebačkog HDZ-a, Danijela Blažanović. Organizatorima je zahvalila na organizaciji. Što sad kaže Gordan Jandroković koji je jučer prao ruke od svega? - napisala je Kekin. 

OLEG MANDIĆ ZA 24SATA "Ovi revizionisti iz Sabora mene nikad ništa nisu pitali, živućeg svjedoka užasa fašizma"
"Ovi revizionisti iz Sabora mene nikad ništa nisu pitali, živućeg svjedoka užasa fašizma"

Podsjetimo, Jandroković je rekao jučer kako se okrugli stol ne održava u ime Sabora te je odgovornost za izrečeno prebacio na organizatore. 

- Odbacujem bilo kakvu povezanost Hrvatskog sabora, njegovog vodstva i saborskih zastupnika. Ovdje je jasno lociran organizator i jasno je definirana onda i odgovornost za to - poručio je. Pozvao je i zastupnike da ne miješaju Sabor sa aktivnošću jednog saborskog kluba.

'IMAMO USTAŠE VEĆE OD USTAŠA' Klasić: 'Sramota je ovo što se događa kod nas. Negiranje genocida je kazneno djelo'
Klasić: 'Sramota je ovo što se događa kod nas. Negiranje genocida je kazneno djelo'


Iako je skup najavljen kao “znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca”, rasprava se pretvorila u javno negiranje već utvrđenih povijesnih činjenica. Govornici Igor Vukić, Nikola Banić i Pero Šola doveli su u pitanje broj žrtava i karakter logora tvrdeći da je Jasenovac bio “radni logor s malim brojem žrtava”.

