Kekin o Lavrovu i Milanoviću: Kad te hvali visoki dužnosnik agresora, trebaš se zabrinuti

Mislim da bi se svatko trebao zabrinuti ako ga pohvali izrazito visoki dužnosnik zemlje koja već gotovo godinu dana vrši agresiju na teritoriju druge zemlje s nemjerljivom štetom i ljudskim tragedijama, poručila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin komentiravši pohvale koje na račun predsjednika Zorana Milanovića ponovno dolaze iz Rusije.

Ovog puta nahvalio ga je Sergej Lavrov, ruski šef diplomacije.

- Nedavno je hrvatski predsjednik Milanović rekao da je ovo NATO-ov rat. To je iskreno i pošteno - poručio je Lavrov, koji se referirao na Milanovićev stav ovog vikenda u Vukovaru da "Washington i NATO preko Ukrajine vode indirektni rat protiv Rusije."

Što govori Milanović, Mostovog Nikolu Grmoju ne zanima, kaže.

- Niti sam ga podržao u predsjedničkoj kampanji niti ću ga podržati u nekoj kampanji koja će doći. O tim izjavama treba pitati one koji su ga podržali i njega samoga - rekao je, a upitan štete li takve njegove izjave Hrvatskoj istaknuo da ne mogu naštetiti kad se zna u kojem smjeru Hrvatska ide , tko su njeni strateški partneri i kakav je stav zauzela u ratu između Ukrajine i Rusije.

- Svi su zastupnici osudili rusku agresiju. Svi, osim Peović, smo glasali za Deklaraciju o Ukrajini. Jasno je koji je službeni smjer hrvatske politike. Morate biti svjesni da će Ruska federacija koristiti bilo kakvu izjavu kako bi opravdala svoje postupke, to je sasvim jasno. Mi smo, kada smo rekli da nećemo podržati vojnu misiju obuke vojnika jer je za nas beznačajna i bila je samo jedan alat kako bi se Plenković bolje predstavio pred onima do kojih mu je više stalo nego do hrvatskih građana, jasno osuđivali rusku agresiju upravo kako Ruska federacija ne bi ono što se događa u hrvatskom parlamentu koristila za svoje interese - kazao je Grmoja dodavši kako se s Milanovićem oko nekih stvari slažu, kao što su bile teme pandemije i BiH, dok u nekima pak ne.

U izjave Milanovića, a ni Lavrova nije htio ulaziti i komentirati predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

- Ono što je jasno je da je ovo rat izazvan ruskom agresijom na Ukrajinu. Rusija je napala Ukrajinu, kao što je Srbija napala Hrvatsku i to je jedino što je točno - rekao je, a na pitanje štete li Milanovićeve izjave Hrvatskoj nije htio konkretno odgovoriti.

- Drugo me ne zanima. Dao sam stav - Rusija je napala Ukrajinu. To je toliko jednostavno da se može svesti u manje od pet riječi - poručio je na pitanje zašto ne želi reći stav o Milanovićevim izjavama.

