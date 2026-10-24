Kekin o tužbi Medikola: 'Novac građana koriste da ušutkaju one koji pitaju kamo ide novac'

Ivana Kekin (Možemo!) oglasila se na društvenim mrežama uoči prvog ročišta u postupku koji je protiv nje pokrenula Poliklinika Medikol. Tvrdi da ju je Medikol tužio sedam puta kako bi je zastrašio, ušutkao i financijski iscrpio.

– Medikol me tužio čak sedam puta. Ulažu puno truda i novca kako bi me zastrašili, ušutkali i financijski iscrpili – napisala je Kekin.

Dodala je da, prema njezinim tvrdnjama, više od polovice Medikolovih prihoda prošle godine dolazi iz državnog proračuna, odnosno novca koji građani izdvajaju za PET/CT dijagnostiku.

– Dakle, novac građana koriste kako bi ušutkali one koji pitaju kamo ide novac građana – poručila je.

Kekin je pritom povezala postupke Medikola s HDZ-om, tvrdeći da obje strane nastoje spriječiti postavljanje neugodnih pitanja. Navela je da je HDZ odbio prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, dok je poliklinika protiv nje pokrenula sedam tužbi.

Kao ključno pitanje istaknula je činjenicu da država, kako tvrdi, gotovo 20 godina nije osigurala ključnu onkološku dijagnostiku u javnom sustavu, dok istodobno Medikolu svake godine plaća milijune eura.

– Sve kako bih prestala postavljati pitanja koja su im neugodna, a pitanje svih pitanja glasi: Kako je moguće da država skoro 20 godina nije osigurala ključnu onkološku dijagnostiku u javnom sustavu, a za to vrijeme svake godine plaća puste milijune Medikolu? – napisala je Kekin.

Na kraju je poručila da neće odustati od postavljanja pitanja te je zahvalila građanima koji su potpisali peticiju.

– Poruka i Medikolu i HDZ-u jest: Nema šanse da nas ušutkate. Pedeset tisuća vas je potpisalo peticiju. Držite mi leđa i zato znam da nisam sama. U tome je moja hrabrost i moja snaga – zaključila je Kekin.