Obavijesti

News

Komentari 15
OBRISAO LAJK

Kekin: 'Plenkovićev ministar lajkao je podršku napadačima iz Splita'. Sad je taj lajk obrisao...

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Kekin: 'Plenkovićev ministar lajkao je podršku napadačima iz Splita'. Sad je taj lajk obrisao...
Foto: Pixsell/Facebook

Zastupnica Možemo! objavila je da je ministar David Vlajčić lajkao objavu koja podržava skupinu koja je prekinula Dane srpske kulture u Splitu

Saborska zastupnica platforme Možemo! Ivana Kekin objavila je na Facebooku snimku zaslona kojom pokazuje da je ministar poljoprivrede David Vlajčić lajkao objavu Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.

U toj objavi ogranak DP-a dao je „punu podršku hrabrim mladim ljudima” koji su upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli manifestaciju.

'NISU IMALI DOZVOLU' Splitska HDZ-ovka o incidentu: 'Momci su se spontano okupili, pa tu ničeg lošeg nije bilo...'
Splitska HDZ-ovka o incidentu: 'Momci su se spontano okupili, pa tu ničeg lošeg nije bilo...'

Kekin je u svojoj objavi prozvala Vlajčića i premijera Andreja Plenkovića.

- Dok Plenković brani koaliciju s DP-om, njihov ogranak podržava napadače na Srbe, a ministar lajkom također izražava podršku - napisala je Kekin.

Prema dostupnim podacima, Vlajčić je kasnije uklonio lajk sa sporne objave.

SKANDAL U SPLITU Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam
Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

Na današnjoj konferenciji za novinare Plenković je rekao da je upravo Vlajčić osudio incident u Splitu, no ubrzo se pokazalo da je ministar istodobno lajkao poruku u kojoj su napadači opisani kao „hrabri mladići“ koji su „mirno i dostojanstveno izrazili svoje neslaganje s provokativnim skupom“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025