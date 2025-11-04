Zastupnica Možemo! objavila je da je ministar David Vlajčić lajkao objavu koja podržava skupinu koja je prekinula Dane srpske kulture u Splitu
Kekin: 'Plenkovićev ministar lajkao je podršku napadačima iz Splita'. Sad je taj lajk obrisao...
Saborska zastupnica platforme Možemo! Ivana Kekin objavila je na Facebooku snimku zaslona kojom pokazuje da je ministar poljoprivrede David Vlajčić lajkao objavu Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.
U toj objavi ogranak DP-a dao je „punu podršku hrabrim mladim ljudima” koji su upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli manifestaciju.
Kekin je u svojoj objavi prozvala Vlajčića i premijera Andreja Plenkovića.
- Dok Plenković brani koaliciju s DP-om, njihov ogranak podržava napadače na Srbe, a ministar lajkom također izražava podršku - napisala je Kekin.
Prema dostupnim podacima, Vlajčić je kasnije uklonio lajk sa sporne objave.
Na današnjoj konferenciji za novinare Plenković je rekao da je upravo Vlajčić osudio incident u Splitu, no ubrzo se pokazalo da je ministar istodobno lajkao poruku u kojoj su napadači opisani kao „hrabri mladići“ koji su „mirno i dostojanstveno izrazili svoje neslaganje s provokativnim skupom“.
