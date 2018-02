'Kemoterapiju je lakše izgurati ako imaš nekoga pokraj sebe'

I ja sam imala člana obitelji koji je bolovao od maligne bolesti i, čekajući preglede ili terapiju u bolnicama, susretala sam mnoge koji su u toj situaciji bili sami, priča nam Dubravka Miladinov. Dodala je da to nije lako, jer nerijetko treba provesti u bolnici i po šest sati, a mnogi od tih ljudi su u godinama i nemaju nikoga tko bi se raspitao o važnim informacijama.

- Često sam u čekaonici objašnjavala ljudima ono što sam prikupila na internetu o tome što pomaže da se prebrodi kemoterapija i uvjerila sam se koliko je lakše izgurati terapiju ako imaš nekoga uz sebe. Čim sam vidjela poziv Volonterskog centra Zagreb, koji okuplja volontere za projekt Nisi sama – ideš s nama, odmah sam se prijavila za volontiranje, kaže.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Riječ je o projektu udruge Nismo same, u okviru kojeg će se pružati podrška ženama oboljelima od malignih bolesti koje nemaju podršku. Za sada prvenstveno tijekom odlaska na kemoterapiju, kaže predsjednica udruge Ivana Kalogjera. Pritom bi volonter otišao po ženu, pratio je i smjestio u bolnicu, pa ako je u mogućnosti, pričekao dok ne završi terapiji, a potom i otpratio kući.

- Važno je da privučemo što više ljudi koji mogu izdvojiti nekoliko sati tjedno da pomognu drugima kako bi se stvorila kvalitetna mreža. Udruga istodobno na natječajima prikuplja novac kojim bi se financirao prijevoz volontera i žena oboljelih od malignih bolesti, jer ima i onih koje u Zagreb na terapiju dolaze iz drugih gradova. U budućnosti s HZZO-om bi se moglo razgovarati i o tome da takva podrška bude uključena u policu zdravstvenog osiguranja, no dok ne dođemo do toga, moramo se moći osloniti jedni na druge - dodaje gospođa Dubravka.

- Znam da neće biti lako, ima i ljudi koji su u depresiji. Pomažem od srca, kad god mogu i koliko mogu, često u tišini. Prekrasan je osjećaj kad znate da ste nekome pomogli, tako da ne razmišljam unaprijed. Imam odraslu djecu, osim posla nemam drugih ograničavajućih obaveza - kaže nam.

- Voljela bih da se javi što više žena te da oboljelim ženama time zaista pošaljemo poruku da nisu same. Trebamo biti svjesni da mi možemo pomaknuti samo jedan kamenčić, no on može učiniti da se dobrota širi dalje u koncentričnim krugovima - poručuje Dubravka.

Možete se javiti Volonterskom centru Zagreb s kratkim životopisom i motivacijskim pismom, na e-mail: petra.madjercic@solidarna.hr.