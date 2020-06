Idealni govor ne postoji, postoji samo iskreni govor, rekao je Kerum prije nego \u0161to je krenuo s predstavljanjem izbornog programa.\u00a0

<p>Mislim da je gospodin Bernardić kvalitetan čovjek. Ali nama je sad bitan kontinuitet, da se dovrši posao. Ne može se taraca salit do pola, ne može se ručak kuhat na pola, rekao je na predstavljanju svojih lista u Splitu <strong>Željko Kerum,</strong> predsjednik Hrvatske građanske stranke. Govoreći o kandidatima istaknuo je kako mu je žao što s njim danas ne može biti <strong>Mladen Grdović</strong>. </p><p>Idealni govor ne postoji, postoji samo iskreni govor, rekao je Kerum prije nego što je krenuo s predstavljanjem izbornog programa. </p><p>- Iako smo lokalna stranka procijenio sam da mogu doprinijeti Hrvatskoj sa svojim znanjem, iskustvom i godinama za rješavanje problema koji nas tek čekaju. Jasno sam ponudio ruku vladajućoj stranki HDZ-a zbog njihovog kontinuiteta. Bez obzira na to kakvih ljudi ima u Vladi i u stranci, nepohodno je da isti premijer sa izmjenama nastavi voditi državu zbgo situacije koja nas je zadesila s pandemijom korona virusa - izjavio je Kerum posebno pohvaleći ministra Beroša. </p><p>Dodao je kako se HGS nudio kao kao partner HDZ-u, no oni su odbili.</p><p>- Od 2009. do sad mi je narod dao glas, smatram da moram sudjelovat u rješavanju krize i problema. Smatram da će moja lista zastupati grad Split - dodao je Kerum te predstavio ljude sa liste. </p><p>Ispričao se u ime pjevača Mladena Grdovića koji nije mogao prisustvovati na predstavljanju izbornog programa. </p><p>- Svi imamo teškoće u životu, on trenutno ima privatnih problema. Brat mu je teško bolestan, operirao je teški tumor i pitanje je hoće preživjeti. Mladena znam 33 godine i molio sam ga za pomoć. On je opjevao cijelu Dalmaciju - izjavio je Kerum koji je uvjeren kako je siguran da će troje ljudi s njegove liste biti u parlamentu. </p><p>- Ako Bog da, na novom sazivu ja sam siguran da ćemo imati veći broj mandata nego što konkurencija misli. Mi moramo zaštiti Split, Dalmaciju pa Hrvatsku. Zakon treba mijenjati. Ne može netko tko nije od Splita i Dalmaciji biti njihov zastupnik jer ne znaju kakvi se problemi događaju - smatra Kerum. </p><p>Izjavio je kako 225 tisuća ljudi u Hrvatskoj treba inzulin te kako je uvjeren da možemo to sami proizvesti. </p><p>- Naša pamet je svugdje po svijetu. Napravili smo brojne antibiotike, Bajaderu, Vegetu, možemo i inzulin - rekao je. </p><p> </p>