Kerum: Jedino ja ću napraviti nešto, ako pobijedim... Nitko neće raditi, sve glumci u Splitu

Ja sam političar Grada Splita i na osnovu toga mogu razgovarati, kako će Splitu i građanima Splita biti bolje. Ja nisam tip Puljka koji pošto poto želi doći u Vladu i pošto poto želi doći u Bruxelles, rekao je Željko Kerum za N1 na pitanje oko stanja u Državnom odvjetništvu i današnjeg saslušanja Zlate Hrvoj Šipek.

Komentirao je i nedavni status o Puljku u kojem je rekao da je jedino napravio šest punjenih paprika te poručio da Puljak nije napravio ništa. Kaže kako je to bila satira i da je poznat po tome, ali i da se Splićani vole šaliti i prihvaćaju to.

- Žalosno je što se u protekloj godini nije dogodilo ništa, mandat traje četiri godine, a zapravo se ni u 2021. ni u 2022. nije dogodilo ništa. Ostaju dvije godine mandata i onaj tko pobijedi neće moći napraviti ništa. Jedino ja, ako pobijedim, nešto ću napraviti, a ovo što on radi je cirkus, ogroman trošak i novi izbori uopće nisu bili potrebni - kaže Kerum.

Poručio je da je napravljena šteta za grad, jer je počela sezona od koje svi žive i da je Puljak 'inscenirao izbore'.

- On je gledao kako će napuniti svoj džep, mi posla imamo previše, zimi nismo ležali, a sad kad bismo trebali nešto odraditi i naplatiti, sve leži. Ja ne mogu vjerovati da građani Splita to neće primijetiti. Splitu trebaju ljudi koji znaju što trebaju napraviti, ja znam što treba, imam već sve projekte - kaže.

Rekao je da su birači Puljka birali jer su naivni i jer je on imao medijski prostor i PR, ali da nije napravio ništa. Potom je nastavio kako je on napravio velike stvari za Split pa napao HDZ i rekao da ne bi nikad napravili spomenik Tuđmanu, već ga je on napravio.

- Zašto HDZ i desne opcije nisu smjeli napraviti križ, koji je povijesni, na Marjanu? Napravio ga je Kerum - kaže.

Puljsku zamjera i to što je rekao da je objavio 220 znanstvenih radova u godinu dana.

- Pa što si radio u Gradu i Banovini, zanima te lova i uzimaš 500 eura po radu? Kad onda radi, kad spava? - upitao je.

Ne vidi problem oko Brodosplita i kaže da se radi o stručnim ljudima koji mogu naći posao za duplu plaću od one koju su primali u Brodosplitu.

- To uopće nije problem, prvo u Gradu Splitu sad fali 50.000 radnika, neće nitko da radi, sve su to postali školovani ljudi. U Splitu postoji jedna četvrtina penzionera, jedna četvrtina maloljetnika, jedna četvrtina stručnjaka što pišu po portalima i ima nas osam posto što radimo po baušteli. Nas 8 posto radi i iz tih 8 posto financira se sve, ovo nisu radnici. Mi što smo direktno u proizvodnji, mi privređujemo da se može direktno raditi. Nema problema, nego nema radnika, nitko neće da radi, sve glumci - rekao je.



