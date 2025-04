Kerum nakon sramotne izjave: 'Opara od sebe radi slučaj, da ga sažalijevaju. To je reklama'

Kandidat za gradonačelnika Splita, Željko Kerum, zgrozio je javnost kad je rekao da je bivši HDZ-ov gradonačelnik Andro Krstulović Opara "simulant, koji je rekao da će umrijeti, a nije umro." Oparine izjave da je teško bolestan - smatra Kerum bile laži i prevare. Aktualni gradonačelnik Ivica Puljak kaže da ga je sram što takav čovjek sudjeluje u javnom životu Splita. Ujedno poziva protukandidate da se ne odazivaju na sučeljavanja na kojima će biti Kerum.

Kerum je pokušao pojasniti svoje riječi u srijedu u studiju RTL-a Danas gdje je Oparu opet prozvao za skandalozna djela.

- Znate što je skandalozno? Upravo što je gospodin rekao. 5422 glasa su 31.5. 2017. ukrali meni Znači to nije dva posto nego 11 posto. I to je činjenica. Nakon toga što se dešavalo to uopće nije tema niti on mene interesira. U Splitu postoji 20-ak ljudi iz HDZ-a koji predstavljaju cijeli HDZ koji ima 10-ak tisuća članova A tih 20-ak ljudi bere maslo i oni su na funkcijama ravnatelja - rekao je Kerum i pomalo skrenuo s teme.

No voditeljica ga je iznova pitala o njegovom odnosu prema karcinomu i Opari.

- Znači njih 20 upravlja sa Splitom i njima je dobro, a drugima je loše. I oni su doveli Puljka na vlast. A Puljak ima 7 gradskih vijećnika. HDZ na čelu s Vicom Mihanovićem, dao ostavku da bi Puljak došao na 16 vijećnika. Što se dešava nakon toga? Puljak dolazi na 16 vijećnika i daje Vici Mihanoviću posao s firmom Cvjetko koja je i dan danas radi sve zelenilo u gradu Splitu. Kompletno je to umreženo.I Puljak i Opara i Vice Mihanović i Šuta. Svi su oni zajedno. I zato gospođo je dobro ovo da se desilo da ljudi shvate o kome se radi. O prevarantima i lažovima. Ja njegovu dijagnozu nisam vidio niti sam ja doktor da mu je dajem - rekao je Kerum.

Na riječi za Oparu, da je rekao da će umrijeti pa nije umro, poželio mu je dug život.

- Čovjek trči maraton devet kilometara. Dao Bog da on trčao još 50 godina maraton. I Bog mu dao zdravlje. Ali činjenica je da je lagao - rekao je Kerum i dodao kako ne smatra da je uvrijedio nekog s karcinomom.

Ponovio je kako Opara to koristi kao reklamu te da je od sebe namjerno napravio žrtvu kako bi ga ljudi sažalijevali. Ne misli mu se ispričati i misli da će opet voditi grad. Na riječi sadašnjeg gradonačelnika Splita, kako neće sudjelovati u sučeljavanju s Kerumom, rekao je da je to sigurno zbog straha.

- Puljak se plaši situacije da će ja pobijediti ili netko drugi. Nema veze. On samo želi ostati. On se boji da će netko doći pobijediti pa će vidjeti kako je on davao natječaj. koje je marifetluke radio. Puljak je u velikom strahu. Da li će to biti ja ili netko drugi… Ja mislim da ću biti ja - rekao je Kerum i dodao kako je on otvoren za razgovore sa svima.

- Ja ću ove izbore proći dobro, nadam se i uz pomoć Božju i naroda da će shvatiti da ću ja pobijediti. Nakon toga ću ja to odraditi i mislim da ćemo mi poslije toga vladati Splitom dugo, dugo. Da će netko nakon mene, moje kolege koji imam a koji su najjači. Odnosno imam najbolje zamjenike, I da ćemo mi vladati Gradom i županijom - rekao je Kerum.