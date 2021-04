Kandidat Hrvatske građanske stranke (HGS) za splitskog gradonačelnika Željko Kerum usprotivio se gradnji podzemne garaže na Žnjanu te ocijenio kako bi u tom slučaju Žnjan plato mogao postati splitski Obrovac.

Podsjetio je da je na mjestu današnjeg platoa nekada bilo more a prema namjeri dosadašnjih vlasti trebala bi se graditi podzemna garaža sa 530 mjesta.

Za cijenu svakog parkirnog mjesta mogao bi se izgraditi jedan stan za mlade obitelji u gradu, kazao je Kerum na konferenciji za novinare. Projekt smatra neisplativim te ga treba odbaciti.

Na Žnjanskom platou u ponovljenom natječaju treba napraviti aquapark gdje bi se moglo zaposliti tisuću do dvije tisuće ljudi a iz prihoda bi se mogle financirati ceste, vrtiće, škole i ostalo.

Za protukandidatkinju Branku Ramljak Kerum je rekao da je nebitna, dok je za Ivicu Puljka kazao da je "pjevač".

- Svi smo mislili da je Puljak tarantela, a na kraju kaže gospođa - i on je od krvi i mesa. Strašan marketinški potez, skidam mu kapu, odnosno njoj. To je odradila vrhunski, a on je napokon postao čovjek - komentirao je Kerum.

Dodao je da su iza njega nakon prethodnog gradonačelničkog mandata ostala djela, a iza drugih ruševine a brojna obećanja gradonačelničkih kandidata smatra strašnima.