Kerumovo ljeto s Uskokom: Pao zbog ilegalnog Pršuta i kapelice

Uskok je došao po Željka Keruma. Zvuči kao šala jer je ipak riječ o najmoćnijoj figuri Splitsko-dalmatinske županije zadnjih desetljeća. No u četvrtak u šest sati policija je po nalogu Uskoka došla do jahte u Veloj Luci, na kojoj se Kerum odmarao s obitelji nakon što su večer prije bili na koncertu u čast Olivera. Istovremeno su uhitili i njegova nećaka Igora Sapunara, poslovnog i političkog suradnika Tomislava Režića iz Vrlike, te bivšeg referenta u Gradu Kaštela, Andriju Polića, kojega se svojevremeno spominjalo kao Šutin izbor za pročelnika u Gradu Splitu.

Split: USKOK-ovi istražitelji doveli Keruma u kuću na Mejama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Izgrađene na vrijednoj obradivoj površini

Kako 24sata doznaju, uhićeni su zbog sumnje u malverzacije oko Kerumova ilegalnog kompleksa u Kaštel Štafiliću, gdje je bespravno na vrijednom poljoprivrednom zemljištu sagradio dvije manje katnice, trafostanicu, kapelicu i konobu “Pršut”. Tako je, Kerum je bespravno sagradio kapelicu i time unio dašak ironije u svoj način poslovanja. Tu je i bazen koji se vidi na satelitskim slikama. Štoviše, u katastru jasno piše da za ovo zemljište ne postoji pravo građenja. Uz to, za svaki objekt stoji napomena iz 2025. godine da ne postoji uporabna dozvola. Uporabnoj dozvoli mora prethoditi građevinska. Drugim riječima, u samom Katastru stoji da su zgrade i legalizirane te da na tom zemljištu ne postoji pravo građenja. Poput Schrödingerove mačke. I postoje i ne bi smjele postojati.

Split: Željko Kerum družio se s predstavnicima medija uo?i nadolaze?ih blagdana | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Cijelu aferu je otkrio novinar Telegrama Denis Mahmutović, kojega je zbog toga Kerum zadnjih mjeseci i javno vrijeđao. Prema informacijama u Katastru, vlasnik zemljišta veličine oko 14 tisuća četvornih metara je tvrtka Moj diskont, kojoj je Željko Kerum direktor. Bespravna gradnja je počela, prema javno dostupnim informacijama, još 2019. godine. Tad je, pak, direktor, a samim time i investitor bio Tomislav Režić. No vlasnička struktura tvrtke pokazuje da je Kerum i tad imao kontrolu nad tvrtkom jer je ova tvrtka u vlasništvu druge tvrtke: Kruščica. Tu je, pak, direktorica Fani Kerum, a vlasnica Kerumova punica Anita Horvat. Suvlasništvo u tvrtki Moj diskont imala je i sad propala tvrtka Coast, čiji je direktor bio Kerumov nećak Igor Sapunar. Gdje god da se u ovoj priči zagrebe, iskoči barem još jedan član klana Kerum.

Kaštela: OPG Kerum bivši Pršut imanje u središtu USKOK-ove istrage | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tko je Igor Sapunar?

Igor Sapunar javnosti je postao poznat 2011., sa svega 23 godine. Golobradi Sapunar tek je izašao s Ekonomskog fakulteta, na kojemu je imao prosjek 2,83. Tad je na Kili gradio sedam nebodera vrijednih oko 75 milijuna tadašnjih kuna na zemljištu od 34.000 četvornih metara. Riječ je zapravo o Kerumovoj parceli, koja je raznim transakcijama došla u ruke mladoga Sapunara. Institut IGH Jure Radića početkom veljače 2011. godine kupio je od Željka Keruma 50 posto udjela u tvrtki Elpida, i to za 31,3 milijuna kuna. Elpida je bila vlasnik projekta tvornice “Nada Dimić” u središtu Zagreba, gdje je Kerum sa Stipić grupom, vlasnikom druge polovice tvrtke Elpida, želio graditi stambeno-poslovnu zgradu. Zaustavile su ih građevinske dozvole. IGH je isti dan na Igora Sapunara prenio 100 posto udjela u društvu Kila. Vrijednost te transakcije bila je oko 40,25 milijuna kuna. Naravno da sve to nije mogao bez tetka Keruma, koji je tad bio gradonačelnik Splita. Zato je i sve prebacio na nećaka. Naime, stanovi su bili namijenjeni za POS program. Dakle, Kerum je prepustio nećaku zemljište kako bi sagradio stanove čiju prodaju bi onda osigurao Kerumov POS program. Navodno. Igor je sin Kerumove najmlađe sestre Mare i Petroslava Sapunara. Po dolasku Keruma na vlast, Petroslav Sapunar postao je predsjednik Županijske skupštine i Nadzornog odbora Hajduka.

Split: 1. HNL, 19. kolo, NK Hajduk - NK Inter Zapreši? | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tko je Tomislav Režić?

Ni drugi uhićeni, Tomislav Režić, nije izbjegao političko profitiranje od Keruma. Tako je 2011. godine potvrđen za vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a poslije imenovan i za člana Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine. Od 2017. do 2021. godine, tijekom gradonačelničkog mandata Andre Krstulovića Opare, bio je udobno smješten, po političkoj liniji, u Nadzorni odbor splitske gradske tvrtke Parkovi i nasadi. Na izborima 2020. godine bio je nositelj Kerumove liste za Sabor, ali mu saborska fotelja nije bila suđena, iako je osvojio najviše glasova na listi - 243. Da stvar bude bolja, nitko od ljudi iz Županije, ni oporbe ni vladajućih, ne zna tko je i kako izgleda. Nema ga ni na jednoj fotografiji. Ne znaju ni kako mu se žena zove. Poput mitskog bića koje Kerumu ispadne iz džepa kad ga treba. Bio je i direktor tvrtke Lora produkt, koja je u vlasništvu tvrtke Moj market. Tu je sjedio do 2022. godine, kad tvrtku preuzima Fani Kerum. S Faninim bratom Sašom povezan je preko dvije tvrtke, od kojih je jedna Puente d.o.o. Režić iz te tvrtke izlazi 2024. godine, a Saša Horvat ulazi. Međutim, još prije njega tu su i nećakinja Željka Kerum Topalušić te nećak Josip Kerum. Slično je i u tvrtki Lazina, gdje je danas direktor, i tamo je prije njega bila Kerum Topalušić uz Jakova Keruma. Bio je i u Nadzornom odboru tvrtke Forsan, koja je u stečaju, u isto vrijeme kad je član uprave bio i Igor Sapunar. Ova vlasnička i upravljačka struktura pokazuje zašto su uhićeni i Režić i Sapunar.

Foto: Facebook

Nesuđeni Šutin pročelnik

A tu je i Andrija Polić, nekad perspektivni član HDZ-a koji je, kako Uskok sumnja, navodno 2023. godine legalizirao objekte na spornom zemljištu. I to nije napravio za mito, kako neslužbeno doznaju 24sata, nego iz dobre volje. No ne zna se tko je spojio Polića i Keruma, a iz splitskih političkih krugova može se čuti da je riječ o jednom prominentnom članu HDZ-a Split. No to ostaje za vidjeti. Polić je tad bio viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima. I iako je 2019. godine Državni inspektorat tvrtki Moj diskont naredio zaustavljanje radova i rušenje onoga što su sagradili, Polić je 2023. jednim rješenjem sve legalizirao, i to na temelju lažnih informacija. Naime, u rješenju je napisao da su svi objekti vidljivi na službenim državnim avionskim snimkama iz 2011., iako ih tad uopće nije bilo. Polić je član HDZ-a, sin odvjetnika i bivšeg suca Mislava Polića te dugogodišnji odbojkaš. Trenutačno je predsjednik Splitskog saveza športova, a kad je Tomislav Šuta slagao ekipu s kojom će voditi Split, ozbiljno ga je razmatrao za pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita. Na kraju je odustao od te funkcije jer se o njemu pisalo kao o kandidatu i prije nego što je natječaj uopće raspisan, a Šuta nakon uhićenja tvrdi da nije postojao nikakav dogovor.

- Što se tiče tog slučaja, proces traje i odlučno odbacujem tvrdnje da je postojao bilo kakav dogovor s gospodinom Polićem - rekao je Šuta.

Foto: Ivo Čagalj/24sata/Pixsell

Kerumu pretresaju sve

Keruma su iz Vele Luke doveli u splitski Odsjek Uskoka, otkud su ga prvo vodili na pretres kuće na Mejama. Tamo je 15-ak minuta prije njih stigao Kerumov šogor Saša Horvat. Keruma zastupa poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, kojega je Kerumova supruga Fani zvala čim je policija došla. On ga je zastupao i kad je u zatvoru bio krajem prošle godine. Tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026. Kako je u Splitu i koalicijski partner HDZ-a, uhićenje je komentirao i gradonačelnik Tomislav Šuta.

- Gospodin Kerum nije u Gradskom vijeću i ne sudjeluje u donošenju odluka. Na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je dokaz da nema nedodirljivih i da pravna država funkcionira. Gospodin Kerum ima pravo braniti se pred zakonom, a dok mu se ne dokaže krivnja, ne možemo ništa unaprijed tvrditi - rekao je Šuta.

Reagirala je i Marijana Puljak iz Centra.

- Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njezin politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti - rekla je Puljak.

Split: Željko Kerum izašao iz zatvora | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sjeo je u bager i sam krenuo nasipati

Uz Keruma se inače vežu još dva nezakonita projekta. Prvi je ilegalna marina u Rogoznici, koju je vodio 12 godina, iako je Visoki upravni sud presudio da je koncesija koju je imao nelegalna. Drugi projekt je resort Perla, također u Rogoznici, gdje su hotel i vila sagrađeni na pomorskom dobru, a Kerum je uspio čak na te objekte dizati višemilijunske kredite iako su bespravno građeni. Naime, zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske, pa se postavlja pitanje kako je moguće da je na tuđe vlasništvo digao hipoteku. Država se već 13 godina neuspješno pokušava upisati na svoje zemljište, dok Kerum gradi turističko carstvo i pritom jako dobro zarađuje. Da se Kerum tamo “udomaćio” javnost je saznala 2016. godine, kad se na parkingu posvađao s muškarcem, pa su “letjele” i šake. Dvije godine poslije Kerum je sam sjeo u bager i krenuo nasipavati pomorsko dobro u uvali Kruščica. Lučka kapetanija Šibenik je protiv njega podignula nekoliko prijava, a on se branio da čisti obalu od smeća koje je ostalo od bivše vojske, lokalnog komunalca i koćarica. No niknuo je resort s hotelom, luksuznim apartmanima, vilom, restoranom, bazenima i uređenom plažom uz more. I tu je Državni inspektorat urgirao, a Kerum ih ignorirao, kao i u slučaju konobe “Pršut” i tog kompleksa. Kako je ranije ove godine pisala Slobodna Dalmacija, Državni inspektorat naložio je uklanjanje određenih bespravno izvedenih zahvata u resortu La Perla i izrekao novčane kazne. Kerum je tad potvrdio da je izvodio radove bez potrebnih dozvola, uz izjavu da mu je “tako lipše”. Iako su nadležna tijela tijekom godina raspolagala dokumentacijom o spornim zahvatima, uklanjanje objekata nije provedeno. Ova dva projekta u Rogoznici, kako zasad govore neslužbene informacije, nisu uključena u ovu istragu.

Rogoznica: Fanina rođendanska čestitka Kerumu tijekom konferencije za medije HGS-a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prema informacijama 24sata, prvi je ispitan Tomislav Režić, dok je Kerum na redu tek u kasnim večernjim satima, i to zbog pretrage koju je policija morala napraviti u Kaštelima.