OBJAVILA PREMIJERKA

Kijev dopustio Ukrajincima u dobi do 22 godine na napuste zemlju: 'Cilj je dati više prilika'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sofiia Gatilova/REUTERS

Odluka se odnosi na sve vojne obveznike u toj dobnoj skupini. Odluka je važna i zato da Ukrajinci koji su već u inozemstvu iz raznih razloga ne izgube vezu s domovinom, napisala je premijerka...

Ukrajinska vlada dopustila je mladim muškarcima u dobi do 22 godine da napuste zemlju unatoč ratu protiv Rusije. "Muškarci u dobi od 18 do 22 godine mogu neometano prelaziti granicu za vrijeme ratnog stanja", objavila je u utorak na Telegramu ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.

Odluka se odnosi na sve vojne obveznike u toj dobnoj skupini. Odluka je važna i zato da Ukrajinci koji su već u inozemstvu iz raznih razloga ne izgube vezu s domovinom, napisala je premijerka.

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko objasnio je da se mjerom želi mladim muškarcima dati više prilika da studiraju u inozemstvu kako bi kasnije mogli pridonijeti razvoju zemlje kada se vrate.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu prije tri i pol godine, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je izvanredno stanje koje je uključivalo zabranu putovanja za sve muškarce u dobi od 18 do 60 godina koji mogu služiti vojsku. 

Za iznimke trebaju posebne dozvole. Tisuće su ipak pobjegle iz zemlje kako bi izbjegli odlazak na frontu.

Nova odluka neće se odraziti na aktualnu mobilizaciju. Po sadašnjem zakonu, samo muškarci u dobi od 25 godina i više mogu biti pozvani u rat, a mlađi se mogu dobrovoljno javiti.

