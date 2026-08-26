Obavijesti

News

Komentari 0
POMAŽE IM IZ SVEMIRA

Kijev odlikovao Elona Muska Ordenom slobode dok čeka odobrenje za Starlink

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kijev odlikovao Elona Muska Ordenom slobode dok čeka odobrenje za Starlink
Foto: Gonzalo Fuentes
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Odlikovanje dolazi u trenutku kada Kijev traži odobrenje za korištenje Muskovog satelitskog internetskog sustava Starlink za ukrajinske napade na ruski teritorij

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odlikovao je američkog milijardera Elona Muska Ordenom slobode, najvišim ukrajinskim odlikovanjem za strane državljane, prema dekretu objavljenom u srijedu na web stranici predsjednika. 

Odlikovanje dolazi u trenutku kada Kijev traži odobrenje za korištenje Muskovog satelitskog internetskog sustava Starlink za ukrajinske napade na ruski teritorij.

TOTALNI KAOS U UKRAJINI Rusi pucaju na svoje? Stručnjak za 24sata: 'Bez Starlinka gubite dronove nakon par kilometara'
Rusi pucaju na svoje? Stručnjak za 24sata: 'Bez Starlinka gubite dronove nakon par kilometara'

"Orden slobode dodjeljuje se Elonu Musku - poduzetniku, inženjeru, izvršnom direktoru tvrtki SpaceX i Tesle u Sjedinjenim Državama", navodi se u dekretu.

Odlikovanje se dodjeljuje za izvanredne zasluge u zaštiti ljudskih života i slobode, kao i za razvoj odnosa između naroda Ukrajine i Sjedinjenih Država, dodaje se. 

Ukrajinske bespilotne letjelice opremljene Starlinkom mogu se izravno navoditi na ciljeve putem video veze uživo. Autorizacija za sustav trenutno je ograničena na ukrajinski teritorij, uključujući područja pod ruskom okupacijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina opet udarila na 'ruski Amazon'. Stvorila se buktinja
RAT U UKRAJINI

Ukrajina opet udarila na 'ruski Amazon'. Stvorila se buktinja

Ukrajina redovito izvodi udare duboko unutar Rusije u nastojanju da smanji sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata
Fedorov: Čini mi se da polako gubimo rat protiv Rusije
BIVŠI MINISTAR OBRANE

Fedorov: Čini mi se da polako gubimo rat protiv Rusije

Fedorov, mladi reformator čija je smjena prošlog mjeseca izazvala višetjedne prosvjede, rekao je da Ukrajini nedostaje cjelokupna vizija kako pobijediti u četverogodišnjem sukobu te da je sputava neuspjeh u inovacijama
PODMORNICA SUDNJEG DANA Može izazvati radioaktivni tsunami. Rusi je pustili u pogon
NOVA PUTINOVA IGRAČKA

PODMORNICA SUDNJEG DANA Može izazvati radioaktivni tsunami. Rusi je pustili u pogon

Habarovsk nosi do šest Posejdona, torpeda koji izazivaju radioaktivne tsunamije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026