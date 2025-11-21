Obavijesti

EVO KOJI SU UVJETI

Kijev proučava američki mirovni plan, nacrt će predstaviti u EU

Prema planu koji podržava SAD, Kijev bi morao prepustiti cijelu regiju Donbas i smanjiti svoju vojsku, uvjete koje ukrajinski saveznici dugo smatraju jednakima kapitulaciji

Ukrajina je pozvala svoje partnere da poštuju njezin stav dok se nastavlja rad na tehničkoj razini kako bi se proučio plan koji podržava SAD za okončanje rata, rekao je u petak visoki ukrajinski dužnosnik. Tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov rekao je da su nepromjenjiva načela Ukrajine "suverenitet, sigurnost ljudi i pravedan mir".

- Pažljivo proučavamo sve prijedloge naših partnera i očekujemo isti ispravan stav prema stavu Ukrajine - rekao je Umerov u izjavi na aplikaciji Telegram.

Prema planu koji podržava SAD, a koji je vidio Reuters, Kijev bi morao prepustiti cijelu regiju Donbas i smanjiti svoju vojsku, uvjete koje ukrajinski saveznici dugo smatraju jednakima kapitulaciji. Plan kaže da bi Ukrajina morala ograničiti svoju vojsku na 600.000 vojnika i da će "dobiti snažna sigurnosna jamstva", bez daljnjih detalja.

Oko milijun ljudi sada služi u ukrajinskim oružanim snagama, braneći više od 1200 kilometara bojišnice od veće ruske vojske.

Prijedlozi daju nekoliko ustupaka Rusiji, uključujući da će Sjedinjene Države priznati Krim, Luhansk i Doneck kao de facto ruske te da će se ukrajinske snage povući iz dijela donecke regije koju kontroliraju.

Predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u četvrtak navečer u Kijevu s tajnikom američke vojske Danielom Driscollom, a nakon sastanka rekao je da je Kijev spreman za "iskren" rad s Washingtonom na tom planu.

Izvor upoznat s tim pitanjem rekao je za Reuters da američki dužnosnici planiraju u petak informirati veleposlanike Europske unije u Kijevu o nacrtu plana.

