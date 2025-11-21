Kijev proučava američki mirovni plan, nacrt će predstaviti u EU

Ukrajina je pozvala svoje partnere da poštuju njezin stav dok se nastavlja rad na tehničkoj razini kako bi se proučio plan koji podržava SAD za okončanje rata, rekao je u petak visoki ukrajinski dužnosnik. Tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov rekao je da su nepromjenjiva načela Ukrajine "suverenitet, sigurnost ljudi i pravedan mir".

- Pažljivo proučavamo sve prijedloge naših partnera i očekujemo isti ispravan stav prema stavu Ukrajine - rekao je Umerov u izjavi na aplikaciji Telegram.

Prema planu koji podržava SAD, a koji je vidio Reuters, Kijev bi morao prepustiti cijelu regiju Donbas i smanjiti svoju vojsku, uvjete koje ukrajinski saveznici dugo smatraju jednakima kapitulaciji. Plan kaže da bi Ukrajina morala ograničiti svoju vojsku na 600.000 vojnika i da će "dobiti snažna sigurnosna jamstva", bez daljnjih detalja.

Foto: Alina Smutko

Oko milijun ljudi sada služi u ukrajinskim oružanim snagama, braneći više od 1200 kilometara bojišnice od veće ruske vojske.

Prijedlozi daju nekoliko ustupaka Rusiji, uključujući da će Sjedinjene Države priznati Krim, Luhansk i Doneck kao de facto ruske te da će se ukrajinske snage povući iz dijela donecke regije koju kontroliraju.

Predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u četvrtak navečer u Kijevu s tajnikom američke vojske Danielom Driscollom, a nakon sastanka rekao je da je Kijev spreman za "iskren" rad s Washingtonom na tom planu.

Izvor upoznat s tim pitanjem rekao je za Reuters da američki dužnosnici planiraju u petak informirati veleposlanike Europske unije u Kijevu o nacrtu plana.