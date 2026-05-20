Ruske snage razmatraju mogućnost provođenja operacije protiv Ukrajine s teritorija Bjelorusije. Neprijatelj se možda priprema za takve akcije, izjavio je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski u intervjuu za Militarnyi.

General se osvrnuo na najnovije podatke ukrajinskih obavještajnih službi koje je prethodno iznio predsjednik Volodimir Zelenski. Informacije se odnose na prijetnju od ruske operacije s bjeloruskog teritorija. "Moguća operacija na sjeveru je stvarna.

Znamo da ruski Glavni stožer trenutačno aktivno izračunava i planira ofenzivne operacije sa sjevera", rekao je Sirski. Istaknuo je da bi se, ako neprijatelj provede takve planove, linija fronte proširila.

Predsjednik Volodimir Zelenski je 15. svibnja, nakon sastanka s Glavnim stožerom Oružanih snaga Ukrajine, Obrambenom obavještajnom službom Ministarstva obrane Ukrajine, Vanjskom obavještajnom službom i Službom sigurnosti Ukrajine, izjavio da Rusija razmatra nove operacije u kojima želi iskoristiti teritorij Bjelorusije.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, takve bi operacije mogle biti usmjerene ili protiv Ukrajine ili protiv jedne od zemalja NATO-a.

Predsjednik je napomenuo da neprijateljski planovi uključuju operaciju duž smjera Černihiv-Kijev.

Samo nekoliko dana nakon toga, Bjelorusija i Rusija pokrenule su zajedničke nuklearne vježbe.