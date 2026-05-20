Obavijesti

News

Komentari 0
NOVO BOJIŠTE

Kijev u opasnosti. Ukrajina čeka invaziju iz Bjelorusije?!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Kijev u opasnosti. Ukrajina čeka invaziju iz Bjelorusije?!
Foto: Rusko ministarstvo obrane

"Moguća operacija na sjeveru je stvarna. Znamo da ruski Glavni stožer trenutačno aktivno izračunava i planira ofenzivne operacije sa sjevera, rekao je Oleksandr Sirski

Ruske snage razmatraju mogućnost provođenja operacije protiv Ukrajine s teritorija Bjelorusije. Neprijatelj se možda priprema za takve akcije, izjavio je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski u intervjuu za Militarnyi. 

General se osvrnuo na najnovije podatke ukrajinskih obavještajnih službi koje je prethodno iznio predsjednik Volodimir Zelenski. Informacije se odnose na prijetnju od ruske operacije s bjeloruskog teritorija. "Moguća operacija na sjeveru je stvarna.

Znamo da ruski Glavni stožer trenutačno aktivno izračunava i planira ofenzivne operacije sa sjevera", rekao je Sirski. Istaknuo je da bi se, ako neprijatelj provede takve planove, linija fronte proširila.

NIZ ZRAČNIH NAPADA VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Predsjednik Volodimir Zelenski je 15. svibnja, nakon sastanka s Glavnim stožerom Oružanih snaga Ukrajine, Obrambenom obavještajnom službom Ministarstva obrane Ukrajine, Vanjskom obavještajnom službom i Službom sigurnosti Ukrajine, izjavio da Rusija razmatra nove operacije u kojima želi iskoristiti teritorij Bjelorusije.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, takve bi operacije mogle biti usmjerene ili protiv Ukrajine ili protiv jedne od zemalja NATO-a.

Predsjednik je napomenuo da neprijateljski planovi uključuju operaciju duž smjera Černihiv-Kijev.

Samo nekoliko dana nakon toga, Bjelorusija i Rusija pokrenule su zajedničke nuklearne vježbe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija napala dronovima plinska postrojenja u Ukrajini
VELIKA ŠTETA

Rusija napala dronovima plinska postrojenja u Ukrajini

Napadi na postrojenja za proizvodnju plina su prouzročili štetu na ključnoj infrastrukturnoj opremi, kazao je direktor tvrtke Serhij Koreckij
Zelenski: 'Vraćamo agresivne ruske napade kući! Za njih su oni postali jako štetni i opasni'
VIŠE SEKTORA TRPI

Zelenski: 'Vraćamo agresivne ruske napade kući! Za njih su oni postali jako štetni i opasni'

Zelenski je rekao da napadi, posebno na rusku infrastrukturu za proizvodnju i preradu nafte, imaju opipljiv utjecaj. Pozivajući se na izvješće ukrajinske obavještajne službe, rekao je da je ruska prerada nafte pala za oko 10% posljednjih mjeseci
Veliki zaokret. Zelenski najavio kaos u Rusiji. Sve je meta!
RAT JE STIGAO U RUSIJU

Veliki zaokret. Zelenski najavio kaos u Rusiji. Sve je meta!

Kao što sam jučer rekao, Rusi bi trebali razmišljati o svojim rafinerijama, svojim naftnim postrojenjima i poduzećima, rekao je Zelenski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026