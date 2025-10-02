Obavijesti

News

Komentari 0
SVE RADI NORMALNO

Kijev: Vraćena je struja u Černobilu nakon ruskog napada

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Kijev: Vraćena je struja u Černobilu nakon ruskog napada
Foto: GLEB GARANICH

Ruska vojska okupirala je elektranu na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine, nakon čega se povukla iz područja nekoliko tjedana kasnije

Osiguran je povratak u normalu u bivšoj nuklearnoj elektrani Černobilu u Ukrajini nakon nestanka struje uslijed ruskog bombardiranja prethodnog dana u blizini područja, izjavile su ukrajinske vlasti u četvrtak za agenciju AFP.

Ruski napad dronom na električnu infrastrukturu u srijedu doveo je do nestanka struje od više od tri sata, prema Kijevu, čime je narušena sigurnost oštećenog reaktora s visokoradioaktivnim elementima, koji je hermetički zatvoren metalnim prekrivačem.

No u incidentu nije došlo do širenja radioaktivnosti, tvrde ukrajinski dužnosnici.

NAKON RUSKOG NAPADA Ukrajina: Nuklearna elektrana Černobil ostala je bez struje!
Ukrajina: Nuklearna elektrana Černobil ostala je bez struje!

"Danas sve funkcionira normalno", priopćilo je u četvrtak glasnogovorništvo ministarstva energetike za AFP.

Černobilska nuklearna elektrana nalazi se na sjeveru Ukrajine, oko 100 kilometara od Kijeva. Bila je to poprište najgore nuklearne nesreće u povijesti 1986. godine, a posljednji reaktor zatvoren je 2000. godine.

Ruska vojska okupirala je elektranu na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine, nakon čega se povukla iz područja nekoliko tjedana kasnije.

Još jedna ukrajinska nuklearna elektrana, nuklearna elektrana Zaporižje na jugu zemlje, koju je okupirala Rusija, bombardirana je nekoliko puta pri čemu također nije bilo širenja radioaktivnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu
PORUKA SA SAMITA

Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je u utorak na početku sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu još jače sankcije protiv Rusije i izravno prozvao Mađarsku da prestanu kupovati rusku naftu
Što se događa u Zaporižji? Dr. Tadić: Tamo je kaos. Rusima je nuklearka skladište oružja
NAJVEĆA NUKLEARKA U EUROPI

Što se događa u Zaporižji? Dr. Tadić: Tamo je kaos. Rusima je nuklearka skladište oružja

Ako ne postoji odgovarajuće hlađenje onda može doći do taljenja reaktora, ali ni izbliza kao što je bilo kod Černobila. Tada je taljenje došlo u punom pogonu, a ovdje su reaktori ugašeni već tri godine, objasnio nam je dr.sc. Tonči Tadić.
Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke
ZAPORIŽJA

Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke

Elektrana je pod ruskom vojnom kontrolom, ali ostaje pod međunarodnim nadzorom, što je čini jednom od najopasnijih žarišta rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025