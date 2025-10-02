Kijev: Vraćena je struja u Černobilu nakon ruskog napada

Osiguran je povratak u normalu u bivšoj nuklearnoj elektrani Černobilu u Ukrajini nakon nestanka struje uslijed ruskog bombardiranja prethodnog dana u blizini područja, izjavile su ukrajinske vlasti u četvrtak za agenciju AFP.

Ruski napad dronom na električnu infrastrukturu u srijedu doveo je do nestanka struje od više od tri sata, prema Kijevu, čime je narušena sigurnost oštećenog reaktora s visokoradioaktivnim elementima, koji je hermetički zatvoren metalnim prekrivačem.

No u incidentu nije došlo do širenja radioaktivnosti, tvrde ukrajinski dužnosnici.

"Danas sve funkcionira normalno", priopćilo je u četvrtak glasnogovorništvo ministarstva energetike za AFP.

Černobilska nuklearna elektrana nalazi se na sjeveru Ukrajine, oko 100 kilometara od Kijeva. Bila je to poprište najgore nuklearne nesreće u povijesti 1986. godine, a posljednji reaktor zatvoren je 2000. godine.

Ruska vojska okupirala je elektranu na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine, nakon čega se povukla iz područja nekoliko tjedana kasnije.

Još jedna ukrajinska nuklearna elektrana, nuklearna elektrana Zaporižje na jugu zemlje, koju je okupirala Rusija, bombardirana je nekoliko puta pri čemu također nije bilo širenja radioaktivnosti.