Kilometarska kolona na A1 između Karlovca i Jastrebarskog

Velika je kolona nastala na autocesti A1 u četvrtak popodne, između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba.

- Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h, kolona je duga oko 5 km - rekli su iz HAK-a, navodeći da je gužva nastala zbog auta u kvaru.

Dodaju i da je pojačan promet između čvorova Karlovac ﻿i Lučko u smjeru Zagreba﻿, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Što se tiče zagrebačke obilaznice, odnosno autoceste A3 vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog radova i prometne nesreće.

- Vozi se usporeno između čvorova Jakuševec ﻿i Ivanja Reka u smjeru Lipovca - rekli su iz HAK-a.

﻿Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, objavili su iz HAK-a. Dodaju da u priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7.

- Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - rekli su iz HAK-a.