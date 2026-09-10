ozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila, rekli su iz HAK-a
Kilometarska kolona na A1 između Karlovca i Jastrebarskog
Velika je kolona nastala na autocesti A1 u četvrtak popodne, između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba.
- Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h, kolona je duga oko 5 km - rekli su iz HAK-a, navodeći da je gužva nastala zbog auta u kvaru.
Dodaju i da je pojačan promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno uz povremene zastoje.
Što se tiče zagrebačke obilaznice, odnosno autoceste A3 vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog radova i prometne nesreće.
- Vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Ivanja Reka u smjeru Lipovca - rekli su iz HAK-a.
Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, objavili su iz HAK-a. Dodaju da u priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7.
- Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - rekli su iz HAK-a.
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