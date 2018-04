Kim je došao u Južnu Koreju: 'Donio sam vam naše rezance'

Susretom sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una i južnokorejskog predsjednika Moona Jae-ina na granici između dvije Koreje u petak ujutro točno u 2,30 po srednjoeuropskom vremenu počeo je povijesni summit dvije zemlje, prvi nakon deset godina.

- Nadam se da ćete uživati u rezancima koje smo donijeli - srdačno je rekao Kim Jong Un.

JUST IN: Kim Jong Un becomes first North Korean leader to cross line dividing the two Koreas since fighting ended in the Korean War https://t.co/39aG7dK076 pic.twitter.com/iALanC5iCD

Na mjesto susreta Kim i Moon su stigli odvojeno u pratnji svojih suradnika i osiguranja, a potom je Moon Kima simbolično i dočekao na crti razgraničenja između dvije zemlje.

Nakon rukovanja uz osmjehe i fotografiranja prvo s jedne, a potom i s druge strane te crte, dva su se čelnika pješice uputila crvenim tepihom prema trgu u selu Panmunjom okruženi počasnom gardom.

Potom je uslijedilo zajedničko fotografiranje sa suradnicima, te su Kim i Moon ušli u Kuću mira gdje se Kim upisao u Zlatnu knjigu u prisustvu Moona. Tom je prilikom Kim u Knjigu napisao "sada počinje nova povijest: doba mira, od početne točke povijesti".

Potom su ušli u prostoriju i razgovarali, a zatim su sjeli i za stol pred televizijske kamere. Njihova udaljenost za stolom je točno 2018 milimetara, što simbolički označava godinu povijesnog susreta.

Amazing: live feed of Kim Jong Un making opening remarks at the start of inter-Korean talks, even making jokes about how far the cold noodles have had to come today pic.twitter.com/nvIt1BeEoX