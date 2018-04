Kim najavio denuklearizaciju, što bi na to rekli tata i djed?

Sjeverna Koreja odlučila je obustaviti sve nuklearne pokuse i zatvoriti glavni poligon za testiranje.

Ovo je vrlo dobra vijest za Sjevernu Koreju i svijet - veliki napredak! Veselimo se sastanku s Kimom, napisao je Donald Trump na Twitteru.

Kimov djed (koji je započeo eksperimente) i otac (koji ih je nastavio) sigurno roštiljaju u grobu, gledajući sinovu kolebljivost i Trumpovo oduševljenje, no oni su u ovom slučaju nemoćni. No pod pojmom denuklearizacija dvije države ne podrazumijevaju isto. Za SAD je denuklearizacija “cjelovita, provjerljiva i nepovratna demontaža sjevernokorejskog programa”. Za Sjevernu Koreju to znači prekid nuklearnih eksperimenata, ali ne i uništenje nuklearnog bojeva arsenala. Za Kima denuklearizacija se odnosi na cijeli poluotok, koji uključuje Južnu Koreju, izjavio je CNN-u u ožujku David Maxwell, umirovljeni pukovnik specijalnih snaga SAD-a.

Ovo nije prvi Kimov flert s denuklearizacijom. Ipak, to je prvi korak u pravom smjeru. Uspije li u ovom, to će biti veći uspjeh za Trumpa nego za Kima.