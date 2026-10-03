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SRUŠIO SE U MORE

Kim poveo kćer pa skupa gledali lansiranje novog projektila

Piše HINA,
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Kim poveo kćer pa skupa gledali lansiranje novog projektila
Foto: kcna
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Japanska obalna straža, pozivajući se na japansko Ministarstvo obrane, objavila je u priopćenju da je riječ vjerojatno o balističkom projektilu koji je pao, te je upozorila brodove na potrebu za oprezom.

Sjeverna Koreja ispalila je neidentificirani projektil prema moru uz svoju istočnu obalu, objavile su Južna Koreja i Japan u petak. Projektil je lansiran s područja Wonsana u subotu oko 6:30 sati ujutro (petak, 21:30 po GMT-u), objavila je južnokorejska vojska. Nisu iznijeli pojedinosti o tome koliko je daleko projektil letio.

Japanska obalna straža, pozivajući se na japansko Ministarstvo obrane, objavila je u priopćenju da je riječ vjerojatno o balističkom projektilu koji je pao, te je upozorila brodove na potrebu za oprezom.

Južnokorejska vojska priopćila je da je pojačala nadzor mogućih daljnjih raketnih testiranja te da će razmjenjivati ​​obavještajne podatke sa SAD-om i Japanom.

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Vijeće za nacionalnu sigurnost pri uredu južnokorejskog predsjednika sazvalo je u subotu hitan sastanak radi procjene situacije nakon lansiranja projektila, navodi se u priopćenju ureda.

Do lansiranja je došlo nakon što je Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, u petak objavila izjavu kojom je odbacila zahtjev Seula za isprikom zbog sjevernokorejskih mina koje su teško ranile južnokorejske vojnike u demilitariziranoj zoni, strogo utvrđenom području između dviju Koreja.

Južna Koreja je ovog tjedna objavila da su sjevernokorejske mine uzrokovale eksploziju u kojoj su teško ozlijeđena dva južnokorejska vojnika tijekom izviđačke misije unutar graničnog pojasa širokog četiri kilometra koji se proteže preko Korejskog poluotoka.

Sjeverna Koreja posljednjih je godina znatno pojačala neprijateljstvo prema Južnoj Koreji, odbacivši ujedinjenje kao nacionalni cilj i označivši Južnu Koreju svojim "glavnim neprijateljem".

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