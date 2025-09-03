Obavijesti

News

Komentari 0
POVIJESNI DOGAĐAJ

Kim se rukovao s čelnikom južnokorejskog parlamenta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kim se rukovao s čelnikom južnokorejskog parlamenta
Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Par se rukovao prije početka vojne parade kojoj su prisustvovali u srijedu u Kini u čast formalne predaje Japana u Drugom svjetskom ratu

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rukovao se u srijedu s predsjednikom južnokorejske Nacionalne skupštine Woo Won-shikom, izvijestila je novinska agencija Yonhap pozivajući se na Wooov ured.

Par se rukovao prije početka vojne parade kojoj su prisustvovali u srijedu u Kini u čast formalne predaje Japana u Drugom svjetskom ratu, navela je južnokorejska agencija.

Woo je na događaju predstavljao Južnu Koreju.

Wooov ured nije bio odmah dostupan za komentar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'
PARADA U PEKINGU

Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'

Ruski predsjednik Vladimir Putin na put ne kreće bez posebnih aktovki, a tako je bilo i sada kad je dolazio u Kinu. Agenti koji putuju s njim pojavili su se s aktovkama koje se mogu koristiti kao štit
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025