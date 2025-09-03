Kim se rukovao s čelnikom južnokorejskog parlamenta

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rukovao se u srijedu s predsjednikom južnokorejske Nacionalne skupštine Woo Won-shikom, izvijestila je novinska agencija Yonhap pozivajući se na Wooov ured.

Par se rukovao prije početka vojne parade kojoj su prisustvovali u srijedu u Kini u čast formalne predaje Japana u Drugom svjetskom ratu, navela je južnokorejska agencija.

Woo je na događaju predstavljao Južnu Koreju.

Wooov ured nije bio odmah dostupan za komentar.