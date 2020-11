Kina još nije čestitala Bidenu na pobjedi, a nije ni Rusija: Tvrde da čekaju službene rezultate...

Kina nije čestitala Joeu Bidenu pobjedu, a Peking objašnjava da još nije poznat konačan rezultat glasanja. Vladimir Putin čeka službene rezultate pa će tek onda čestitati pobjedniku...

<p>"Primili smo na znanje da je <strong>Joe Biden</strong> proglasio pobjedu na izborima", rekao je novinarima glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova <strong>Wang Wenbin.</strong></p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Evo što se može iščitati iz Bidenova dlana</h2><p>"Po našem saznanju rezultat izbora će biti određen zakonima i procedurama na snazi u Sjedinjenim Državama", dodao je on dva dana nakon pobjede demokratskog kandidata, koju osporava dosadašnji predsjednik<strong> Donald Trump.</strong></p><p>Dok su Bidenu u subotu pristizale mnogobrojne čestitke, osim Kine i Rusija, Meksiko i Brazil su se do sada suzdržali od slanja poruke.</p><p>Tijekom izbora Donalda Trumpa u studenome 2016., kineski predsjednik Xi Jinping je čestitao pobjedniku dan nakon izbora.</p><p>Iako će poraz republikanskog milijardera odteretiti Kinu koja je podnijela teret trgovinskog rata koji je pokrenuo Washington 2018., neki stručnjaci drže da Peking strahuje od toga da će Joe Biden činiti veći pritisak na Kinu u pogledu ljudskih prava. </p><p>Kineski glasnogovornik upozorio je da njegova zemlja "ostaje odlučna u obrani svog suvereniteta, sigurnosti i razvoja".</p><p>"Nadamo se da će sljedeća američka administracija dokazati da želi pomirenje", dodao je.</p><h2>I Kremlj još uvijek šuti</h2><p>Kremlj je u ponedjeljak objavio da će pričekati službene rezultate američkih izbora te da je primio na znanje najavu predsjednika Donalda Trumpa o pravnom osporavanju prebrojavanja glasova. </p><p>Ruski predsjednik Vladimir Putin nije govorio o toj temi otkad je demokrat Joe Biden u subotu proglasio pobjedu, četiri dana nakon izbora 3. studenoga, prikupivši 270 elektora izbornog kolegija potrebnih za ulazak u Bijelu kuću. </p><p>Razgovarajući s novinarima putem videoveze, glasnogovornik Kremlja <strong>Dimitrij Peskov </strong>rekao je da Moskva smatra da je bolje pričekati službene rezultate prije davanja komentara. </p><p>Peskov je dodao da je Putin više puta ponovio da je spreman surađivati s bilo kojim američkim čelnikom te da se nada da će Rusija uspjeti uspostaviti dijalog s novom američkom vladom i pronaći načine za normalizaciju odnosa. </p><p>Odnosi između Moskve i Washingtona 2014. su pali na najniže grane od hladnog rata nakon što je Rusija anektirala ukrajinski Krim. Biden je u to vrijeme bio potpredsjednik <strong>Baracku Obami. </strong></p><p>Predsjednica ruskog izbornog povjerenstva ocijenila je u ponedjeljak da dopisno glasovanje u Sjedinjenim Državama pruža "golemi prostor" za izborne prevare, čime je preuzela retoriku stožera predsjednika Donalda Trumpa, prenosi agencija France Presse.</p><p>"Pružila mi se prilika u prošlosti da temeljito proučim iskustvo dopisnog glasanja u SAD-u. Meni je sve jasno: riječ je o anakronizmu koji u američkoj varijanti otvara golem prostor za moguća lažiranja", rekla je Ella Pamfilova za rusku novinsku agenciju TASS.</p><p>Taj sustav slanja glasačkih listića poštom omogućuje "višestruka glasanja, gubitak 'nepoželjnih' glasačkih listića, glasanje mrtvih duša", rekla je.</p><p>Predsjednik Donald Trump ne priznaje pobjedu svog demokratskog rivala te tvrdi da su izborni rezultati lažirani, posebno glasački listići poslani poštom. </p><p>Rusko-američki odnosi narušeni su otkako je Moskva optužena da se uplela u predsjedničke izbore 2016. u korist Donalda Trumpa. </p><p>Sam Trump redovito odbacuje takve navode kao i njegov ruski kolega Vladimir Putin iako su zaključci američke istrage govorili drukčije. </p><p>Postoji opasnost da ulazak Joea Bidena u Bijelu kuću poveća napetosti s Rusijom, piše agencija France Presse i podsjeća da je bivši demokratski predsjednik Barack Obama uvijek zauzimao čvršće stajalište prema Moskvi, a Donald Trump nije skrivao divljenje za ruskog predsjednika.</p><h2>Gorbačov: Biden iskrena osoba koja slijedi put razuma</h2><p>No, dok se ruski predsjednik Vladimir Putin ne oglašava o pobjedi Joea Bidena na američkim predsjedničkim izborima, Mihail Gorbačov kaže da bi se odnosi između Washingtona i Moskve sada mogli poboljšati. Taj 89-godišnji bivši predsjednik Sovjetskog Saveza rekao je za novinsku agenciju Interfax da je Biden iskrena osoba koja slijedi put razuma.</p><p>Gorbačov smatra da je Bidenova pobjeda prilika za spašavanje Novog START-a, posljednjeg velikog sporazuma o kontroli naoružanja između najvećih svjetskih nuklearnih sila koji istječe u veljači.</p><p>"Sada će biti lakše", rekao je u nedjelju Gorbačov, dobitnik Nobelove nagrade za mir, misleći na posustale pregovore o produženju tog sporazuma koji je stupio na snagu 2011.</p><p>Glavni ruski oporbeni čelnik<strong> Aleksej Navaljni </strong>čestitao je Bidenu na pobjedi i Amerikancima na biranju novih vlasti na "slobodnim i poštenim izborima". "To je privilegija koju nemaju sve zemlje", rekao je Navaljni koji se u Njemačkoj oporavlja nakon pokušaja trovanja. </p>