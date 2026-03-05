Kina određuje smjer razvoja: Prije početka velike sjednice Xi napravio čistku - 19 'odletjelih'

U Velikoj dvorani naroda u Pekingu danas je otvorena četvrta sjednica 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konzultativne konferencije (CPPCC), čime je započeo najvažniji godišnji politički događaj u Kini poznat kao „Dvije sjednice“. Otvaranju su prisustvovali najviši državni i partijski dužnosnici, uključujući predsjednika Xi Jinpinga i premijera Li Qianga, a tijekom idućih dana raspravljat će se o ključnim političkim, gospodarskim i strateškim pitanjima koja će odrediti smjer razvoja zemlje u narednom razdoblju.

Ovogodišnje zasjedanje dolazi u posebno osjetljivom političkom trenutku. Samo tjedan dana prije početka "Dviju sjednica“, kinesko zakonodavno tijelo smijenilo je 19 dužnosnika s popisa zastupnika Svekineskog narodnog kongresa (NPC), uključujući devet visokih vojnih časnika. Odluka, objavljena krajem veljače, protumačena je kao jasna demonstracija političke discipline i kontrole unutar državnog i vojnog vrha.

Iako službena objašnjenja za smjene nisu objavljena, takvi potezi u kineskom političkom sustavu najčešće se povezuju s istragama o korupciji i nelojalnosti. Među smijenjenim dužnosnicima nalaze se neka od najviših imena kineskih oružanih snaga, uključujući pet generala s punim činom, jednog general-pukovnika i tri general-bojnika. S popisa zastupnika uklonjeni su zapovjednik kopnenih snaga Narodnooslobodilačke vojske Li Qiaoming te bivši zapovjednik mornarice Shen Jinlong. Smjene su zahvatile gotovo sve grane vojske: kopnene snage, mornaricu, zrakoplovstvo, ali i strateški važne raketne snage koje upravljaju kineskim nuklearnim arsenalom.

Osim vojnih dužnosnika, smijenjeni su i pojedini regionalni politički predstavnici, među njima bivši šef Komunističke partije u autonomnoj regiji Unutarnja Mongolija Sun Shaochong te ministar za upravljanje hitnim situacijama Wang Xiangxi. Nakon ovih promjena broj zastupnika iz redova vojske i oružane policije u Svekineskom narodnom kongresu smanjen je na 243.

Ove smjene dio su šire antikorupcijske kampanje koju je Xi Jinping pokrenuo nakon dolaska na vlast 2013. godine. Pod sloganom "borbe protiv tigrova i muha“, kampanja je usmjerena i na visoko rangirane dužnosnike i na niže činovnike, a Xi je korupciju više puta nazvao najvećom prijetnjom opstanku Komunističke partije. Kritičari, međutim, tvrde da kampanja istodobno služi i kao politički instrument za konsolidaciju vlasti i uklanjanje potencijalnih suparnika.

Najnoviji val smjena dodatno je dobio na značaju nakon što je u siječnju 2026. pod istragu zbog "teških povreda discipline i zakona“, eufemizma za korupciju, stavljen i general Zhang Youxia, jedan od najbližih Xijevih vojnih saveznika i prvi potpredsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva. Zbog niza smjena, to najviše vojno tijelo u državi trenutno ima vrlo ograničen broj aktivnih članova, što dodatno naglašava proces reorganizacije i učvršćivanja političke kontrole nad vojskom.

U takvom političkom kontekstu započelo je i ovogodišnje zasjedanje CPPCC-a, savjetodavnog tijela koje okuplja više od dvije tisuće političkih savjetnika iz različitih sektora društva: od znanstvenika i poduzetnika do liječnika i umjetnika. Glavni fokus rasprava bit će formuliranje i implementacija 15. petogodišnjeg plana za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Riječ je o ključnom strateškom dokumentu koji će odrediti smjer razvoja druge najveće svjetske ekonomije do kraja desetljeća i postaviti temelje za ostvarenje dugoročnog cilja izgradnje „velike moderne socijalističke države“.

Predsjednik Nacionalnog komiteta CPPCC-a Wang Huning u svom je izvješću o radu naglasio kako je Kina uspješno privela kraju 14. petogodišnji plan (2021.–2025.), ostvarivši ključne gospodarske i društvene ciljeve unatoč složenim međunarodnim okolnostima i brojnim domaćim izazovima. Istaknuo je da će ključna riječ za nadolazeće razdoblje biti „visokokvalitetni razvoj“, što podrazumijeva transformaciju kineskog gospodarstva prema tehnološki naprednijem, inovacijama i potrošnji vođenom modelu rasta.

U središtu buduće strategije nalaze se nove pokretačke snage razvoja, uključujući umjetnu inteligenciju, 6G mobilne komunikacije, kvantno računalstvo, tehnologije sučelja mozak–računaloč... Ove tehnologije trebale bi osigurati dugoročnu konkurentnost kineskog gospodarstva u uvjetima sve intenzivnijeg globalnog tehnološkog natjecanja.

Nakon današnjeg početka zasjedanja CPPCC-a, sutra počinje i sjednica Svekineskog narodnog kongresa (NPC), najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji. Na tom će zasjedanju biti predstavljeno vladino izvješće o radu, objavljeni godišnji gospodarski ciljevi, uključujući očekivani rast BDP-a, te potvrđen obrambeni proračun, za koji se očekuje povećanje od oko sedam posto.

"Dvije sjednice“ tradicionalno predstavljaju ključni prozor u kineski politički sustav i smjer kojim će se zemlja kretati u narednom razdoblju. Ovogodišnje zasjedanje, koje traje do 11. ožujka, dodatno privlači pozornost međunarodne zajednice zbog političkih promjena u vojnom vrhu i početka novog petogodišnjeg ciklusa razvoja.

Pojedini analitičari smatraju da bi odluke donesene u Pekingu mogle imati značajne globalne posljedice. Geostrateški stručnjak Imran Khalid opisao je ovogodišnje „Dvije sjednice“ kao potencijalnu „prekretnicu“ za globalno gospodarstvo, s obzirom na to da bi kineske razvojne strategije mogle utjecati na međunarodne lance opskrbe, tehnološke standarde i globalne napore u borbi protiv klimatskih promjena.