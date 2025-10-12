Kina optužila SAD za dvostruke standarde nakon Trumpove objave o dodatnim carinama

Ministarstvo trgovine u Pekingu u nedjelju je objavilo da Washington već dugo zlorabi načelo nacionalne sigurnosti i kontrolu izvoza, primjenjuje diskriminirajuće mjere protiv Kine i jednostrano širi svoju jurisdikciju na proizvode poput poluvodiča i računalnih čipova. Kina je također optužila SAD za poremećaj globalnih lanaca opskrbe i pozvala Washington da ispravi svoje "pogrešne prakse", poštuje rezultate prošlih trgovinskih pregovora i riješi međusobne probleme dijalogom.

"Ako SAD inzistira na pogrešnom putu, Kina će sigurno poduzeti odlučne mjere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese", priopćilo je ministarstvo.

Trump je u petak najavio da SAD planira uvesti dodatne 100-postotne carine na kineski uvoz počevši od 1. studenog.

To je uslijedilo nakon kineske najave proširenja kontrole izvoza rijetkih minerala.

Kinesko ministarstvo opravdalo je taj potez kao pravni napor za poboljšanje svojeg sustava kontrole izvoza, navodeći stratešku važnost tih rijetkih sirovina za vojne primjene i globalne sukobe.

Kina je glavni globalni proizvođač ovih kritičnih sirovina, što joj daje značajnu prednost u pregovorima sa SAD-om.

Rijetki minerali ključni su za industriju, kao i za visokotehnološki i obrambeni sektor, a koriste se u proizvodima u rasponu od elektromotora i poluvodiča do turbina.