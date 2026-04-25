Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI SPOR

Kina oštro uzvratila na sankcije EU-u: 'Snosit ćete posljedice'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Francois Lenoir

Kinesko ministarstvo trgovine u subotu je izrazilo "čvrsto protivljenje" uključenju kineskih subjekata u 20. krug sankcija koje je Europska unija donijela protiv Rusije, zahtijevajući njihovo trenutačno uklanjanje s popisa

Paket sankcija EU-a usmjeren je na dobavljače kritične visokotehnološke robe iz trećih zemalja, a među njima su i subjekti sa sjedištem u Kini, koji su optuženi za isporuku robe dvojne namjene ili sustava naoružanja ruskome vojno-industrijskom kompleksu.

Taj potez "suprotan je duhu konsenzusa postignutog između kineskih i čelnika EU-a i ozbiljno potkopava međusobno povjerenje i ukupnu stabilnost bilateralnih odnosa", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine. 

Ministarstvo je upozorilo da će poduzeti "nužne mjere" za zaštitu kineskih tvrtki, istaknuvši da će "sve posljedice snositi EU", dodaje se u izjavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026