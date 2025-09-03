Kina pokazala dosad neviđeno oružje: 'Može pogoditi bilo koju točku na svijetu, nezaustavljivo'

Na najvećoj vojnoj paradi u svojoj povijesti, održanoj povodom 80. obljetnice pobjede nad Japanom i završetka Drugog svjetskog rata, Kina je svijetu predstavila arsenal oružja nove generacije. Dok su Trgom Tiananmen marširale tisuće vojnika, a nebom letjeli borbeni zrakoplovi, pažnju svjetskih vojnih analitičara privukla su nova oružja koja redefiniraju stratešku ravnotežu moći. U središtu ove demonstracije sile našao se dosad neviđeni interkontinentalni balistički projektil (ICBM) Dongfeng-5C (DF-5C), oružje s globalnim dosegom i zastrašujućom razornom moći.

Parada, koju su zapadne zemlje uglavnom bojkotirale, okupila je čelnike poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, šaljući jasnu poruku o stvaranju novog bloka koji izaziva svjetski poredak predvođen SAD-om. Kineski predsjednik Xi Jinping u svom je govoru upozorio da svijet mora birati između "mira i rata", nakon čega je uslijedio prikaz vojne tehnologije koja Kini daje moć da utječe na taj izbor.

Globalni doseg i moć odvraćanja

Zvijezda parade bio je DF-5C, modernizirana verzija provjerenog projektila iz serije Dongfeng, koja je u službi od 1981. godine. Prema navodima državnih medija i analizama stručnjaka poput Alexandera Neilla za BBC, ovaj kolosalni projektil na tekuće gorivo, koji se lansira iz podzemnih silosa, ima domet veći od 15.000 kilometara, što mu omogućuje da dosegne "bilo koju točku na planetu".

Foto: Tingshu Wang

Foto: Maxim Shemetov

Ono što DF-5C čini posebno opasnim jest njegova sposobnost nošenja višestrukih neovisno ciljanih bojnih glava (MIRV). Procjene govore da jedan projektil može nositi do 12 nuklearnih glava, što mu omogućuje da istovremeno napadne više ciljeva, čineći obranu od njega iznimno teškom.

Foto: Maxim Shemetov

Predstavljanje ovog oružja smatra se krunom kineske modernizacije strateških snaga i ključnim elementom politike odvraćanja.

Kompletirana nuklearna trijada i hipersonična prijetnja

Parada je po prvi put prikazala sve tri komponente kineske strateške nuklearne trijade: kopnene, pomorske i zračne. Uz DF-5C, predstavljeni su i mobilni ICBM na kruto gorivo DF-61 te modernizirani DF-31BJ. Zračnu komponentu predstavljao je projektil JL-1, dok je pomorsku predstavljao JL-3, lansiran s podmornica, za koji se vjeruje da može dosegnuti ciljeve na cijelom teritoriju SAD-a.

Foto: Tingshu Wang

Posebnu zabrinutost za američku mornaricu izazvala je nova generacija protubrodskih hipersoničnih projektila iz serije YJ ("Ying Ji" ili "Orlovski napad"). Modeli poput YJ-19 i YJ-20 mogu se kretati brzinama većim od pet puta brzine zvuka, što ih čini gotovo nemogućima za presretanje modernim obrambenim sustavima.

Foto: Tingshu Wang

Uz njih je debitirao i DF-26D, protubrodska varijanta projektila prozvanog "Ubojica Guama", dizajniran da prijeti američkim nosačima zrakoplova u zapadnom Pacifiku i ograniči njihovu sposobnost djelovanja u slučaju sukoba oko Tajvana.

Ratovanje budućnosti: Laseri, dronovi i "inteligentni" tenkovi

Kina je jasno pokazala da njezina vojna modernizacija nadilazi samo projektile. Predstavljen je laserski obrambeni sustav LY-1, montiran na kamionu, koji je prema državnim medijima namijenjen za brodsku ugradnju i sposoban za "precizno uništenje" dronova i druge elektronike.

Pažnju su privukle i dvije vrste iznimno velikih bespilotnih podvodnih letjelica (XLUUV), AJX002 i HSU100. Njihov torpedni oblik i stealth dizajn potaknuli su usporedbe s ruskim nuklearnim podvodnim dronom Posejdon, iako njihova točna namjena, bilo da je riječ o izviđanju ili polaganju mina, ostaje nepoznata.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Na kopnu je debitirao tenk nove generacije Type-100, opisan kao "visoko inteligentan", s besposadnom kupolom, naprednim radarom i sustavom aktivne zaštite. Uz njega su prikazani i brojni kopneni dronovi, uključujući četveronožne robote nalik psima, namijenjeni za izviđanje, razminiranje i borbena djelovanja. Na nebu je debitirao i zrakoplov za rano upozoravanje KJ-600, ključan za operacije s novih kineskih nosača zrakoplova.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Dok je službeni narativ Pekinga i dalje da je njegova vojska isključivo obrambene prirode, ova impresivna demonstracija tehnološke i vojne moći šalje nedvosmislenu poruku. Kina više nije samo regionalna sila, već globalni igrač s arsenalom koji može parirati bilo kojoj vojsci na svijetu. Parada, koja je završila simboličnim puštanjem 80.000 golubica mira, ostavila je iza sebe snažan dojam kontrasta između poruka mira i prikaza oružja sposobnog za globalno uništenje.