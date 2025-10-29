Kina potvrdila: Xi i Trump se u četvrtak sastaju u J. Koreji

Kina je objavila da će se predsjednik Xi Jinping u četvrtak sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Južnoj Koreji, čime je službeno potvrđen dugo očekivani sastanak za koji se trgovci i ulagači s obje strane Pacifika nadaju da će ublažiti višemjesečne trgovinske napetosti. „Dvojica čelnika imat će temeljite razgovore o strateškim i dugoročnim pitanjima“, izjavio je u srijedu glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, ne spominjući izravno trgovinski sporazum koji bi čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava trebali dogovoriti u južnokorejskom lučkom gradu Busanu.

„Spremni smo zajedničkim naporima sa Sjedinjenim Državama potaknuti pozitivne rezultate ovog sastanka i dati novi poticaj stabilnom razvoju kinesko-američkih odnosa“, dodao je Guo Jiakun.

Trump je ranije u srijedu, tijekom leta prema Južnoj Koreji u zrakoplovu Air Force One, izjavio kako on i predsjednik Xi „idu prema postizanju dobrog sporazuma“ između dviju zemalja.

Očekivanja da će se Trump i Xi sastati pomogla su stabilizirati tržišta tijekom proteklog mjeseca, nakon što su obnovljene napetosti izazvale strahove da bi dvojica čelnika mogla odustati od pregovora o rješavanju carinskog rata koji je poremetio globalne opskrbne lance.

Washington je za eskalaciju trgovinskog sukoba okrivio kineske nove kontrole izvoza rijetkih zemnih metala, dok Peking tvrdi da je problem nastao nakon što su Sjedinjene Države dodatno ograničile mogućnosti kineskih tvrtki da ulažu u Americi.

Xi će boraviti u Južnoj Koreji od četvrtka do subote, gdje će sudjelovati na sastanku Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) i obaviti državni posjet toj zemlji. Trump neće prisustvovati regionalnom samitu.

Washington i Peking sukobljeni su i oko pitanja fentanila, naprednih čipova, kontrole rijetkih zemnih metala te trgovine sojom. Prema riječima trgovinskih izvora, kineska državna tvrtka COFCO kupila je tri pošiljke američke soje uoči razgovora - prve kupnje iz ovogodišnje američke žetve - što analitičari tumače kao znak dobre volje uoči sastanka.