Kina prijeti vetom: Novi sukob s SAD-om zbog Afganistana

Kina i Sjedinjene Države ne mogu postići dogovor o rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a o produžetku političke misije UN-a u Afganistanu i Peking bi mogao uložiti veto ako se u tekstu ne spomene kineski globalni infrastrukturni projekt "Jedan pojas, jedan put", kazali su u ponedjeljak diplomati.

Vijeće sigurnosti trebalo je o rezoluciji o misiji UNAMA glasati u ponedjeljak no to je odgođeno za jedan dan kako bi se omogućilo vrijeme za dodatne pregovore. Mandat misije završava u utorak, a za prolazak rezolucije potrebno je devet glasova kao i to da nijedna od pet stalnih članica vijeća ne uloži veto.

Diplomati očekuju da će Kina uložiti veto na rezoluciju koju su sastavile Njemačka i Indonezija.

Kina planira nakon toga predložiti glasovanje o skraćenom nacrtu rezolucije kako bi se tehnički premostio istek mandata, dodaju diplomati, no pitanje je hoće li kineski potez imati devet potrebnih glasova jer neke članice razmišljaju da budu suzdržane.

Misija UN-a uspostavljena je u 2002. i pomaže Afganistanu u pripremama za izbore i pruža potporu pokretanju mirovnih pregovora afganistanke vlade i talibana. Izbori su zakazani za 28. rujna.

Pregovori SAD-a i talibana o povlačenju američkih snaga propali su ranije ovog mjeseca. U Afganistanu je raspoređeno 14.000 američkih vojnika i tisuće iz drugih zemalja NATO-a.

Prije 18 godina koalicija predvođena SAD-om ušla je u Afganistan nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001.

Misija UNAMA obnavlja se svake godine odlukom Vijeća sigurnosti i protekle tri godine rezolucije su podržavale projekte koji potiču trgovinu i promet poput kineskog projekta "Jedan pojas, jedan put".

U ožujku su se SAD i zapadne zemlje založile za to da se taj dio izbaci iz rezolucije izazivajući sukob s Kinom.

Ameirčki predstavnik u UN-u osudio je Kinu tvrdeći da je rezolucija talac kineskih nacionalnih interesa umjesto da djeluje u interesu naroda Afganistana.

Za kineski projekt koji bi trebao povezati Kinu kopnenim i morskim putem s jugoistočnom i središnjom Azijom, te Europom i Afrikom, rekao je da je poznat po problemima s korupcijom, dugovima, štetom za okoliš i pomanjkanju transparentnosti.