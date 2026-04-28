TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Kina se obvezala ojačati energetsku sigurnost i gospodarsku samodostatnost

Piše HINA,
Kinesko najviše vodstvo u utorak se obvezalo ojačati energetsku sigurnost zemlje i odgovoriti na vanjske šokove nastavkom politike brzog tehnološkog razvoja i veće kontrole nad lancima opskrbe kako bi se ojačala gospodarska samodostatnost

Politbiro, najviše tijelo vladajuće Komunističke partije, priopćio je, prema državnoj novinskoj agenciji Xinhua, da je gospodarstvo ovu godinu počelo bolje od očekivanja. U izvješću Xinhue nije spomenut američko-izraelski rat protiv Irana, ali je rečeno: "Moramo sustavno reagirati na vanjske šokove i izazove, poboljšati razinu jamstva sigurnosti energetskih resursa i suprotstaviti se raznim neizvjesnostima sa sigurnošću visokokvalitetnog razvoja".

Izraz "visokokvalitetni razvoj" odnosi se na težnju za znanstvenim i tehnološkim napretkom prema proizvodima veće dodane vrijednosti. Kinesko gospodarstvo poraslo je za 5,0% u prvom tromjesečju, na gornjoj granici svojeg godišnjeg ciljanog raspona od 4,5% do 5,0%, pokazujući veću otpornost od većine drugih gospodarstava na energetske i robne šokove uzrokovane iranskim ratom.

Analitičari navode da velike zalihe nafte, snažno oslanjanje na ugljen te visoka primjena solarne i vjetroenergije te električnih vozila Kini daju veće izglede da podnese zatvaranje Hormuškog tjesnaca lakše od mnogih europskih ili azijskih gospodarstava.

Međutim Kina nije imuna na posljedice sukoba. Sve veće cijene energije i sirovina prijete povećanjem troškova proizvodnje i smanjenjem već ionako tankih marži u tvornicama koje zapošljavaju stotine milijuna ljudi.

A ekonomski udarac koji su pretrpjele druge zemlje mogao bi usporiti potražnju za kineskim izvozom. Izvoz je porastao za samo 2,5% prošli mjesec, naglo usporivši s 21,8% u razdoblju od siječnja do veljače.

